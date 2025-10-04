Bão số 11 Matmo có thể mạnh cấp 13, gây mưa lớn trọng tâm ở 6 tỉnh miền Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, bão số 11 Matmo tăng cấp, di chuyển nhanh 25 - 30km/h, khi vào vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng suy yếu còn khoảng cấp 9 - 10, giật cấp 12 - 13.
Theo đó, lúc 13h ngày 4/10, vị trí tâm bão số 11 Matmo trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 500km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11- 12 (103 - 133km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.
Dự báo đến 13h ngày 5/10, bão số 11 Matmo duy trì tốc độ nhanh 20 - 25km/h theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) với cường độ cấp 12 - 13, giật cấp 16.
"Bão số 11 Matmo có thể đạt cường độ cực đại cấp 13 khi đi qua bán đảo Lôi Châu và đất liền Trung Quốc, sẽ suy yếu nhanh", cơ quan khí tượng nhận định.
Đến 1h ngày 6/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần. Vị trí tâm bão trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 11 Matmo mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 13
Lúc 13h cùng ngày, bão số 11 Matmo trên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, đi vào đất liền và suy yếu dần với cường độ cấp 7, giật cấp 9.
Tác động của bão số 11 Matmo, từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, vùng núi, trung du Bắc Bộ mưa to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ mưa rất to trên 400mm. Nguy cơ mưa có cường suất lớn, lượng mưa trên 150mm trong 3h giờ. Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa vừa, mưa to với lượng mưa dao động 70 - 150mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.
"Mưa từ 19h ngày 5/10 đến 19h ngày 6/10 tập trung ở phía Đông Bắc Bộ, đặc biệt là Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, phía bắc Tuyên Quang và Lào Cai.
Từ 19h ngày 6/10 đến 19h ngày 7/10, vùng tâm mưa thu hẹp và dịch nhanh sang phía Tây", Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết.
Tại Hà Nội, từ gần sáng 6/10 đến hết ngày 7/10 mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ trên 150mm. Gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7.