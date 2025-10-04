+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Bão số 11 Matmo tăng cấp nhanh, cách đặc khu Hoàng Sa hơn 500km
(VTC News) -
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h sáng 4/10, vị trí tâm bão số 11 Matmo cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 510km, đang tăng cấp nhanh.
Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 5/10 và rạng sáng 6/10
10:33 04/10/2025
Cần biết
Cựu sao Liverpool Harry Kewell làm huấn luyện viên Hà Nội FC
10:13 04/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Danh tính nữ tài xế lái ô tô tông Chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong
10:12 04/10/2025
Tin nóng
Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa vào tuần tới
10:11 04/10/2025
Thời sự quốc tế
3 người trong gia đình tử vong ở Đồng Nai: Công an công bố nhận dạng nghi phạm
10:11 04/10/2025
Bản tin 113
Sân bay Munich tiếp tục đóng cửa sau khi UAV lạ xuất hiện
10:11 04/10/2025
Thời sự quốc tế
Công nghệ 4/10: Tìm kiếm của TikTok đẩy trẻ 13 tuổi vào nội dung khiêu dâm
10:03 04/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Những lần Hoàng Hường 'dính' xử phạt trước khi bị khởi tố
10:00 04/10/2025
Doanh nhân
Bị dọa liên quan ma túy, cụ bà 84 tuổi suýt chuyển 130 triệu đồng cho kẻ lừa đảo
09:44 04/10/2025
Bản tin 113
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế khoá XVII nhiệm kỳ 2025 - 2030
09:34 04/10/2025
Chính trị
Chủ tịch UBND xã ở Đắk Lắk bị tông tử vong: Tài xế ô tô 47A-461.73 rời hiện trường
09:04 04/10/2025
Tin nóng
Danh hài từng đi chở gạch, làm phụ hồ, giờ thành ông chủ chuỗi nhà hàng bún đậu
09:00 04/10/2025
Sao Việt
Chàng trai nghèo bỏ nghề thợ xây, trở thành blogger du lịch kiếm triệu đô
09:00 04/10/2025
Chuyện bốn phương
Nhận định Man Utd đấu với Sunderland, vòng 7 giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026
08:54 04/10/2025
Bóng đá Anh
Thầy giáo ủng hộ 1 tỷ đồng tiền tiết kiệm cho người dân sau bão số 10
08:51 04/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Trường học ở Hà Nội điều chỉnh kế hoạch dạy học linh hoạt ứng phó bão 11
08:47 04/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Bảng xếp hạng giải V.League 2025-2026 vòng 6 mới nhất
08:14 04/10/2025
V.League
Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất 2025-2026 vòng 3
08:14 04/10/2025
V.League
'Bà trùm' thực phẩm chức năng Hoàng Hường đối diện mức án nào?
08:13 04/10/2025
Bản tin 113
Lịch âm 5/10 - Âm lịch hôm nay 5/10 chính xác nhất - lịch vạn niên 5/10/2025
08:07 04/10/2025
Lịch vạn niên
Chính phủ yêu cầu cho nghỉ theo chế độ những công chức không đáp ứng nhiệm vụ
08:04 04/10/2025
Tin nóng
Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 7
08:04 04/10/2025
Bóng đá Anh
Nhìn lại những hình ảnh tàn phá khủng khiếp của bão số 10 Bualoi
07:53 04/10/2025
Tin nóng
Hà Nội lập đoàn kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú sau ồn ào rau 'phù phép'
07:52 04/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Chủ tịch UBND xã ở Đắk Lắk tử vong khi điều tiết giao thông
07:49 04/10/2025
Tin nóng
Khó tin cảnh dân Hà Nội sống khổ sở giữa 'biển nước' 5 ngày chưa rút
07:48 04/10/2025
Tin nóng
Loạt thực phẩm chức năng của Hoàng Hường từng bị phạt vì quảng cáo sai sự thật
07:47 04/10/2025
Tin tức
Những bệnh về da thường gặp sau mưa lũ
07:17 04/10/2025
Tư vấn
Sập trường vùi lấp 59 học sinh ở Indonesia: Người mẹ cầu mong phép màu
07:14 04/10/2025
VTC NEWS TV
Ông Trump ra tối hậu thư buộc Israel ngừng ném bom Gaza
07:11 04/10/2025
Thời sự quốc tế