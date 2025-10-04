Trưởng thôn chạy xuyên đêm mưa lũ cứu 20 hộ dân thoát sạt lở

(VTC News) -

Đêm 29/9, tại thôn Giàng Pằng (xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai), mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 kéo dài nhiều giờ khiến cả bản chìm trong bóng tối đặc quánh, xen lẫn tiếng gió rít và mưa xối xả. Lúc này, hệ thống loa phát thanh gần như không thể phát huy tác dụng bởi tiếng mưa đập ràn rạt và gió hú liên hồi.

Nhận thấy nguy cơ đất đá có thể sạt xuống bất cứ lúc nào, anh Giàng A Rình (SN 1987), người đã gắn bó gần 10 năm làm công tác cơ sở, không chút chần chừ.

Trưởng thôn Giàng A Rình. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Anh Rình quyết định chạy bộ xuyên đêm, len lỏi qua những lối mòn trơn trượt để gõ cửa từng nhà, hô hào bà con khẩn trương di chuyển.

“Tôi hiểu rõ những vị trí nào trong thôn dễ bị sạt lở, chỉ cần chậm trễ thì sẽ rất nguy hiểm. Nếu đứng từ xa gọi, tiếng mưa gió át hết, không ai nghe thấy. Cách duy nhất là đến tận nhà”, anh Rình chia sẻ.

Trong khoảng vài giờ, từ lúc trời nhập nhoạng tối đến khoảng 20h cùng ngày, anh Rình đã kịp thời vận động sơ tán 20 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Chỉ khoảng 15 phút sau khi hai hộ dân rời nhà, đất đá từ trên cao bất ngờ trút xuống, vùi lấp toàn bộ căn nhà của họ. May mắn, cả hai gia đình đều thoát nạn trong gang tấc.

Người dân thôn Giàng Pằng được vận động đến nơi tránh trú an toàn. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Ông Giàng A Cáng, một trong những người vừa thoát hiểm xúc động nói: “Nếu không có anh Rình thì bà con đã không tránh được. Tôi rất biết ơn anh Rình, đã không ngại hiểm nguy để cứu giúp bà con”.

Ngay trong đêm, những hộ dân mất nhà đã được anh Rình và bà con trong bản cưu mang. Một gia đình được chính trưởng thôn đón về ở tạm trong nhà mình, gia đình còn lại được cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Anh Rình (áo xanh thứ 2 từ phải sang) cùng người dân thôn Giàng Pằng dọn dẹp, dựng lại nhà cho các gia đình bị thiệt hại. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Ông Trịnh Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lương ghi nhận, hành động của trưởng thôn Giàng A Rình thể hiện sự quyết đoán, tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm của cán bộ cơ sở.

Theo ông Thành, chính sự kịp thời này đã góp phần bảo vệ an toàn tính mạng cho nhiều hộ dân trong đêm mưa lũ dữ dội.

Không chỉ dừng lại ở việc cứu dân trong nguy cấp, ngay sau khi tạm thời đảm bảo an toàn cho bà con, trưởng thôn Giàng A Rình tiếp tục đứng ra vận động những hộ ít bị thiệt hại và có điều kiện khá hơn cùng chia sẻ lương thực, chỗ ở tạm cho các hộ mất nhà.

Đồng thời, anh kêu gọi các tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ để giúp bản Giàng Pằng sớm vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống.

Thôn Giàng Pằng có 95 hộ với hơn 500 nhân khẩu, đều là đồng bào Mông. Sau trận lũ dữ, toàn thôn có 75 hộ chịu thiệt hại, trong đó 2 hộ sập nhà hoàn toàn, 13 hộ bị ảnh hưởng sạt lở đất, còn lại chủ yếu thiệt hại hoa màu. Đường vào thôn hiện bị chia cắt bởi nhiều điểm sạt lở, khiến Giàng Pằng rơi vào cảnh cô lập.