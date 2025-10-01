Mưa lớn làm sập cống liên hợp ở miền núi Quảng Trị, nhiều hộ dân bị cô lập

Lãnh đạo UBND xã La Lay (Quảng Trị) xác nhận, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi khiến hệ thống cống liên hợp tại đường liên thôn A Ngo - A Đeng (xã La Lay) bị sập, hàng chục hộ dân ở đây bị chia cắt.
Sự việc xảy ra lúc 16h ngày 30/9, gây chia cắt giao thông 3 thôn A Ngo, A Đeng và La Lay ở xã La Lay.
Trước đó, do ảnh hưởng của bão Bualoi, trên địa bàn xã La Lay mưa rất to, nước suối chảy xiết làm hệ thống cống này bị xói lở nghiêm trọng. Khu vực cống liên hợp trên tuyến đường bê tông liên thôn A Ngo - A Đeng bị sập dài hơn 10m, giao thông bị chia cắt hoàn toàn.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã La Lay đến hiện trường giăng dây, đặt bảng cảnh báo nguy hiểm. Đồng thời, cử lực lượng túc trực, cảnh báo cho người đi đường.
Lực lượng của chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục, làm đường tạm để nối lại giao thông.
Quảng Trị cũng là một trong số các địa phương chịu ảnh hưởng nặng do bão số 10 Bualoi. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, bão số 10 khiến 12 người chết và mất tích.
Bão số 10 cũng khiến 5 người khác bị thương; 3 ngôi nhà của người dân ở phường Quảng Trị và xã Tuyên Lâm bị sập; 390 ngôi nhà ở các xã Mỹ Thuỷ, Vĩnh Định, Vĩnh Linh, Tuyên Lâm, Nam Ba Đồn, Tuyên Phú, Ninh Châu, Quảng Trạch, Cửa Tùng, Đông Trạch và Tuyên Sơn.
Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 6h ngày 1/10, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc khiến 29 người chết, 22 người mất tích, 139 người bị thương, mất liên lạc 8 người tại Gia Lai.
Về nhà ở, mưa bão làm 91 nhà sập, đổ; 144.740 nhà hư hỏng, tốc mái; 20.166 nhà ngập.
Cùng đó, 34.389ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; 1.105 con gia súc và 179.021 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 9.985 ha thủy sản bị thiệt hại.
Mưa bão cũng làm 6.406 cột điện bị gãy, đổ dẫn đến gần 2,7 triệu khách hàng bị mất điện, đến nay đã khôi phục điện cho gần 1,4 triệu khách hàng. Dự kiến khu vực tỉnh Quảng Trị đến 19h tối nay sẽ khắc phục xong, các khu vực khác đến ngày 6/10 sẽ khắc phục xong.