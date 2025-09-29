Vượt lũ sông Lam tiếp tế hơn 5.000 người dân bị cô lập sau bão số 10 tại Nghệ An

(VTC News) -

Đêm 28/9, bà Phan Thị Bích (67 tuổi), sinh sống tại xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An không thể ngủ khi cơn bão số 10 quần thảo. Mưa to kèm những đợt cuồng phong khiến ngôi nhà của bà bị tốc mái, cánh cửa tầng 1 tưởng chừng sắp bung.

Bà phát hiện nước sông Lam theo dòng lũ dâng vào tầng 1 nhà mình, ngập lên đến tận đầu gối. "Nước dâng lên rất nhanh, đến sáng 29/9 ngập tới nửa thân nhà, trần thì bị bay. Tôi và các con, cháu rất lo lắng vì gia đình bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Đồ ăn dự trữ trong bão cũng chẳng còn là bao nữa", bà Bích chia sẻ.

Xã Lam Thành nằm sát đê sông Lam, bị ngập nặng sau cơn bão số 10.

Nước ngập lên đến nửa nhà dân, đi cùng nhiều nguy hại sau cơn bão lớn đêm qua.

Bão số 10 đi qua để lại nhiều thiệt hại nặng nề cho vùng hạ lưu sông Lam. Nhà cửa, hoa màu và hạ tầng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đời sống người dân đảo lộn. Xã Lam Thành là khu vực rìa sông, địa hình trống trải và thường xuyên nằm trên đường xoáy của bão, đã ghi nhận thiệt hại rất nghiêm trọng trong cơn bão số 10.

Toàn bộ 7 xóm ngoài đê như Phú Xuân, Châu Nhân 7, 8, 9, Hưng Lợi 1, 2, 5... bị cô lập hoàn toàn do nước lũ dâng cao. Nhiều khu vực bị ngập sâu, chia cắt, không thể tiếp cận bằng phương tiện thông thường.

Ông Vũ Văn Ngọc (61 tuổi) tại xóm Phú Xuân, xã Lam Thành, Nghệ An cho biết: "61 năm nay dù sống ở vùng lũ tôi cũng chưa bao giờ thấy cơn bão kèm lũ nào gây thiệt hại thế này. Tất cả hoa màu động vật đều mất hết. Cơn mưa lớn từ 1h đêm qua đến tận sáng nay biến nơi đây thành biển nước xiết".

Nước ngập quá lan can cầu Chợ Mý bắc qua sông Lam - là con đường chính để người dân có thể di chuyển sang bờ bên kia. Đứng trên tầng 3 nhà ông nhìn ra, trong tầm mắt chỉ có một biển nước mênh mông.

Ông Vũ Văn Ngọc cùng gia đình bị cô lập trong biển nước mênh mông.

Nhà dân và hoa màu tại xã Lam chịu thiệt hại nặng nề sau trận bão, lũ. Nhiều gia đình gần như mất trắng khi liên tục hứng chịu cơn bão số 5, rồi đến cơn bão số 10.

Xã Lam Thành chịu thiệt hại nặng với hơn 3.900 ngôi nhà bị tốc mái và hơn 150 hộ bị tốc mái cả sân, bếp, chuồng chăn nuôi. Ngoài ra, 13/13 trường học tại đây bị tốc mái, sập tường, hư hỏng thiết bị, 3/5 trạm y tế bị tốc mái, đổ tường rào, 50 cột điện trung – hạ thế bị đổ. Khoảng 50ha hoa màu bị ngập úng, hư hại; 6ha cá vụ 3 và 50ha ao nuôi cá truyền thống bị ngập trắng.

Toàn xã mất điện, mất sóng internet từ tối 28/9 đến nay chưa thể khắc phục. Hệ thống truyền thanh bị hư hỏng toàn bộ: 35 cụm loa truyền thanh xã gãy, hệ thống loa không còn hoạt động.

Nhận thấy tình hình cấp bách, cơ quan chức năng tại địa phương lập tức đề ra phương án vượt sông, tiếp tế 7 xóm ngoài đê có khoảng 1.500 hộ dân, hơn 5.000 nhân khẩu đang bị cô lập. Với quyết tâm không để người dân bị đói rét, nguy hại chính quyền xã đã thành lập đoàn vượt sông tiếp tế khẩn cấp. Bảy con thuyền, xuồng máy được huy động, trang bị áo phao đầy đủ, người lái thuyền là những người dày dạn kinh nghiệm.

Lực lượng cứu hộ dùng xuồng máy vượt qua mưa lớn, bão lũ vượt sông Lam đến tiếp tế cho những người dân tại xã Lam Thành.

Ông Nguyễn Hữu Hà, Chủ tịch xã Lam Thành, cho biết thêm: "Với tình hình 7 xóm ven đê bị cô lập, chúng tôi đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị và lực lượng phòng chống thiên tai trên địa bàn để tuyến cận vùng ngập trong thời gian sớm nhất. Cơ quan chức năng tập trung phối hợp rà soát các hộ gia đình, cá nhân neo đơn và các hộ khó khăn để thực hiện việc sơ tán. Đồng thời, xã cũng có lực lượng trực 24/24h để liên lạc, dõi theo các hộ dân, để giải quyết khó khăn qua đó kịp thời thực hiện việc sơ tán".

Hành trình vượt sông Lam vô cùng gian nan vì nước sông vẫn tiếp tục dâng cao, còn mưa lớn không ngớt. Những chiếc xuồng máy phải men theo những cột điện ngập bị ngập nửa. Nhiều đoạn, các cán bộ tiếp tế phải vừa đi, vừa dùng gậy dò để tránh va chạm vào cầu ngập.

Trường hợp người dân đầu tiên được sơ tán là một bệnh nhân bị mắc bệnh suy thận, cần được hỗ trợ y tế. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng phối hợp cùng người dân đưa người này đến bệnh viện kịp thời ngay trong sáng 29/9.

Chủ tịch xã Lam Thành, ông Nguyễn Hữu Hà trực tiếp chỉ đạo và thăm hỏi người dân.

Lực lượng cứu hộ được triển khai 24/24 để có thể giúp đỡ người dân nhanh chóng, kịp thời.

Tính đến chiều ngày 29/9, cơ quan chức sơ tán được khoảng 150 hộ với gần 300 nhân khẩu. Bên cạnh đó, số hộ còn lại đang bị cô lập nhưng thực phẩm, đồ y tế và vật dụng cần thiết đã được đảm bảo.

"Khó khăn nghiêm trọng nhất là tình hình mưa tiếp tục và lũ tiếp tục lên trong vài ngày tới. Điều này sẽ rất cản trở lớn khi tiếp tế, cứu nạn các hộ gia đình ở ngoài đê đang bị cô lập. Mặc dù nhu yếu phẩm đang được đảm bảo, nhưng tình trạng cô lập kéo dài sẽ làm tăng các nguy cơ nếu lũ tiếp tục lên. Việc đưa người dân ra khỏi vùng ngập vẫn đang được diễn ra liên tục 24/7. Đây là một thách thức lớn, đòi hỏi lực lượng quân sự và công an phải túc trực tại hiện trường liên tục để hỗ trợ người dân", Ông Nguyễn Hữu Hà chia sẻ.