Chợ Nghệ An tiêu điều sau bão Bualoi, tiểu thương đội mưa dọn dẹp

Sau nhiều giờ quần thảo với sức gió dữ dội, sáng 29/9, cơn bão Bualoi đã qua đi và để lại những dấu vết nặng nề tại các khu chợ dân sinh ở Nghệ An. La liệt mái tôn bay ngổn ngang, ki ốt hư hỏng, hàng hóa ướt sũng…khiến cảnh chợ vốn tấp nập bỗng trở nên tiêu điều, xác xơ.
Chợ Hưng Dũng (phường Trương Vinh, TP Vinh) được ghi nhận là thiệt hại nghiêm trọng nhất. Cả khu chợ có hơn 260 ki ốt thì hơn một nửa đã bị gió bão xô tốc mái, đổ rạp.
Một tấm tôn lớn nằm vắt ngang lối đi, mảnh vỡ rơi la liệt trên nền gạch.
Dù mưa chưa tạnh hẳn nhưng nhiều tiểu thương vẫn tất tả thu dọn hàng hóa, cố che chắn những phần ki ốt còn sót lại. Với họ, đây là cách nhanh nhất để quay lại cuộc sống thường nhật, có thể kinh doanh và có thu nhập để sinh sống, hồi phục sau bão.
“Chúng tôi vừa trải qua bão số 5, nhiều ki ốt còn chưa kịp sửa sang thì bão số 10 lại ập đến. Mái tôn bị lật tung, nước tràn vào, hầu hết hàng hóa đều hư hỏng nặng. Chưa bao giờ tôi thấy cơn bão nào khốc liệt như thế”, một tiểu thương lâu năm tại chợ chia sẻ.
Theo ban quản lý chợ Hưng Dũng, khoảng 150 ki ốt bị hư hại nặng nề, đặc biệt ở các khu hàng thực phẩm như thịt, cá. Dù đã bố trí người trực xuyên đêm để ứng phó nhưng sức gió quá mạnh khiến mọi nỗ lực chằng chống đều bất lực. “So với bão số 5, bão số 10 mạnh gấp đôi. Thiệt hại lần này thật sự là cú đòn rất nặng đối với bà con tiểu thương”, ông Nguyễn Khắc Thành, đại diện Ban quản lý chợ Hưng Dũng cho biết.
Nhiều khu chợ khác tại tỉnh Nghệ An cũng rơi vào cảnh ngổn ngang. Tại chợ Vinh, chiều 29/9, phần lớn ki ốt đồng loạt nghỉ bán.
Dọc các lối đi, tiểu thương khẩn trương tháo dỡ biển hiệu, dọn đồ về nhà để kịp sửa sang gian hàng. Nhiều người khác kiên nhẫn che chắn bằng bạt nhựa, nylon, hy vọng giữ được chút ít hàng hóa còn lại.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin cuối cùng về cơn bão số 10 Bualoi. Theo đó, trưa nay (29/9), bão số 10 di chuyển sang khu vực Thượng Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 13h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 103,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39- 61km/giờ), giật cấp 9. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.
Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần. Trong chiều và tối nay, trên vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa còn có gió Đông Nam mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 9-10. "Tình hình mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hoá, gió mạnh và sóng lớn ở vịnh Bắc Bộ còn kéo dài", cơ quan khí tượng cảnh báo.