Bão số 10 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, hơn 700 xã nguy cơ lũ quét và sạt lở

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia phát đi bản tin cuối cùng về cơn bão số 10 Bualoi.
Theo đó, trưa nay (29/9), bão số 10 di chuyển sang khu vực Thượng Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 13h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 103,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39- 61km/giờ), giật cấp 9. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.
Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần.
Trong chiều và tối nay, trên vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa còn có gió Đông Nam mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 9-10.
"Tình hình mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hoá, gió mạnh và sóng lớn ở vịnh Bắc Bộ còn kéo dài", cơ quan khí tượng cảnh báo.
Mưa xối xả trút xuống các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế trong những giờ qua, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh này đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Trong 3-6 giờ tới, các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến ở Phú Thọ, Sơn La và Thanh Hóa từ 80-120mm, có nơi trên 200mm; Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Quảng Ninh 40-90mm, có nơi trên 120mm; Nghệ An và Hà Tĩnh 30-60mm, có nơi trên 100mm; Quảng Trị và Huế 10-20mm, có nơi trên 50mm.
Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại hàng loạt xã/phường. Cụ thể:
|Tỉnh
|Xã/Phường
|Sơn La
|Bắc Yên, Chiềng Hặc, Chiềng Sại, Chiềng Sơn, Đoàn Kết, Gia Phù, Kim Bon, Lóng Phiêng, Lóng Sập, Mường Bang, Mường Cơi, Ngọc Chiến, phường Mộc Châu, phường Mộc Sơn, phường Thảo Nguyên, phường Vân Sơn, Phiêng Khoài, Phù Yên, Song Khủa, Suối Tọ, Tạ Khoa, Tà Xùa, Tân Phong, Tân Yên, Tô Múa, Tường Hạ, Vân Hồ, Xím Vàng, Xuân Nha, Yên Sơn; Chiềng Hoa, Chiềng Khương, Chiềng Mai, Mai Sơn, Pắc Ngà, Phiêng Pằn, Tà Hộc, Yên Châu, Bó Sinh, Chiềng Khoong, Chiềng Lao, Chiềng Mung, Chiềng Sơ, Chiềng Sung, Co Mạ, Huổi Một, Muổi Nọi, Mường Bú, Mường Chanh, Mường Hung, Mường Khiêng, Mường La, Mường Lầm, Mường Lạn, Mường Lèo, Nậm Lầu, Nậm Ty, phường Chiềng An, phường Chiềng Cơi, phường Chiềng Sinh, phường Tô Hiệu, Phiêng Cằm, Púng Bánh, Sông Mã, Sốp Cộp
|Phú Thọ
|An Bình, An Nghĩa, Bao La, Cao Dương, Cao Phong, Cao Sơn, Đà Bắc, Đại Đồng, Đức Nhàn, Dũng Tiến, Hợp Kim, Hương Cần, Khả Cửu, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lai Đồng, Liên Sơn, Long Cốc, Lương Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Bi, Mường Động, Mường Hoa, Mường Thàng, Mường Vang, Nật Sơn, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, P. Hòa Bình, phường Kỳ Sơn, phường Tân Hòa, phường Thống Nhất, Pà Cò, Quy Đức, Quyết Thắng, Tân Lạc, Tân Mai, Tân Pheo, Thịnh Minh, Thung Nai, Thượng Cốc, Tiền Phong, Toàn Thắng, Tu Vũ, Văn Miếu, Vân Sơn, Xuân Đài, Yên Phú, Yên Sơn, Yên Thủy, Yên Trị; Bản Nguyên, Cự Đồng, Đào Xá, Đồng Lương, Hiền Quan, Hùng Việt, Liên Minh, Minh Đài, Minh Hòa, phường Âu Cơ, phường Phong Châu, phường Phú Thọ, Phú Khê, Sơn Lương, Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thọ Văn, Thượng Long, Tiên Lương, Vân Bán, Vạn Xuân, Vĩnh Phú, Võ Miếu, Xuân Viên, Yên Lập, Bằng Luân, Bình Nguyên, Bình Phú, Bình Xuyên, Cẩm Khê, Chân Mộng, Chí Đám, Chí Tiên, Đại Đình, Dân Chủ, Đan Thượng, Đạo Trù, Đoan Hùng, Đông Thành, Hạ Hòa, Hải Lựu, Hiền Lương, Hoàng An, Hoàng Cương, Hội Thịnh, Hợp Lý, Hy Cương, Lâm Thao, Lập Thạch, phường Nông Trang, phường Thanh Miếu, phường Vân Phú, phường Việt Trì, phường Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Yên, Phú Mỹ, Phù Ninh, Phùng Nguyên, Quảng Yên, Sơn Đông, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Dương, Tam Dương Bắc, Tam Sơn, Tây Cốc, Thái Hòa, Thanh Ba, Thổ Tang, Thu Cúc, Trạm Thản, Trung Sơn, Văn Lang, Vĩnh An, Vĩnh Chân, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thành, Vĩnh Tường, Xuân Lũng, Yên Kỳ, Yên Lãng
|Lào Cai
|Dương Quỳ, Gia Hội, Hạnh Phúc, Liên Sơn, Minh Lương, Nậm Có, phường Cầu Thia, phường Nghĩa Lộ, phường Trung Tâm, Phình Hồ, Púng Luông, Sơn Lương, Tả Van, Tà Xi Láng, Trạm Tấu, Tú Lệ, Văn Chấn, Bản Hồ, Cảm Nhân, Chấn Thịnh, Đông Cuông, Hưng Khánh, Mỏ Vàng, Nậm Chày, Nậm Xé, Nghĩa Tâm, Ngũ Chỉ Sơn, P. Sa Pa, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Tả Phìn, Thượng Bằng La, Văn Bàn, Y Tý, Bắc Hà, Bản Liền, Bản Xèo, Bảo Ái, Bảo Hà, Bảo Nhai, Bảo Thắng, Bảo Yên, Cát Thịnh, Châu Quế, Chế Tạo, Chiềng Ken, Cốc Lầu, Dền Sáng, Khánh Hòa, Khánh Yên, Khao Mang, Lâm Giang, Lâm Thượng, Lao Chải, Lục Yên, Lùng Phình, Lương Thịnh, Mậu A, Mù Cang Chải, Mường Bo, Mường Hum, Mường Lai, Nghĩa Đô, phường Âu Lâu, phường Nam Cường, phường Văn Phú, phường Yên Bái, Phúc Khánh, Phúc Lợi, Quy Mông, Si Ma Cai, Tả Củ Tỷ, Tân Hợp, Tân Lĩnh, Tằng Loỏng, Thác Bà, Thượng Hà, Trấn Yên, Việt Hồng, Võ Lao, Xuân Ái, Xuân Hòa, Xuân Quang, Yên Bình, Yên Thành
|Thái Nguyên
|Trần Phú, Ba Bể, Bằng Vân, Cẩm Giàng, Cao Minh, Chợ Rã, Đại Phúc, Đại Từ, Đồng Phúc, La Bằng, Na Rì, Ngân Sơn, Phủ Thông, Phú Xuyên, Quân Chu, Quảng Bạch, Thượng Minh, Văn Lang, Vĩnh Thông, An Khánh, Bạch Thông, Bằng Thành, Bình Yên, Chợ Đồn, Chợ Mới, Côn Minh, Cường Lợi, Dân Tiến, Điềm Thụy, Đồng Hỷ, Đức Lương, Hiệp Lực, Hợp Thành, Kha Sơn, Nà Phặc, Nam Cường, Nam Hòa, Nghĩa Tá, Nghiên Loan, P. Bá Xuyên, phường Bắc Kạn, phường Bách Quang, phường Đức Xuân, phường Gia Sàng, phường Linh Sơn, phường Phan Đình Phùng, phường Phổ Yên, phường Phúc Thuận, phường Quan Triều, phường Quyết Thắng, phường Sông Công, phường Tích Lương, phường Trung Thành, phường Vạn Xuân, Phong Quang, Phú Bình, Phú Đình, Phú Lạc, Phú Lương, Phú Thịnh, Phúc Lộc, Phượng Tiến, Quang Sơn, Tân Cương, Tân Khánh, Tân Kỳ, Tân Thành, Thần Sa, Thành Công, Thanh Mai, Thanh Thịnh, Thượng Quan, Trại Cau, Tràng Xá, Trung Hội, Văn Hán, Văn Lăng, Vạn Phú, Võ Nhai, Vô Tranh, Xuân Dương, Yên Bình, Yên Phong, Yên Thịnh, Yên Trạch
|Lạng Sơn
|Tân Văn, Bắc Sơn, Bằng Mạc, Bình Gia, Hồng Phong, Nhân Lý, Thiện Hòa, Thiện Long, Thiện Thuật, Tri Lễ, Xuân Dương, Ba Sơn, Cai Kinh, Cao Lộc, Châu Sơn, Chi Lăng, Chiến Thắng, Công Sơn, Điềm He, Đình Lập, Đoàn Kết, Đồng Đăng, Hoa Thám, Hoàng Văn Thụ, Hội Hoan, Hưng Vũ, Hữu Liên, Hữu Lũng, Khánh Khê, Khuất Xá, Kiên Mộc, Lộc Bình, Lợi Bác, Mẫu Sơn, Na Dương, Na Sầm, Nhất Hòa, phường Đông Kinh, phường Kỳ Lừa, phường Lương Văn Tri, Quan Sơn, Quốc Khánh, Quốc Việt, Quý Hòa, Tân Đoàn, Tân Thành, Tân Tiến, Tân Tri, Thái Bình, Thất Khê, Thống Nhất, Thụy Hùng, Tràng Định, Tuấn Sơn, Văn Lãng, Vạn Linh, Vân Nham, Văn Quan, Vũ Lăng, Vũ Lễ, Yên Bình, Yên Phúc
|Quảng Ninh
|Kỳ Thượng, Ba Chẽ, Đặc khu Vân Đồn, Lục Hồn, Lương Minh, Bình Liêu, đặc khu Cô Tô, Đầm Hà, Điền Xá, Đông Ngũ, Đường Hoa, Hải Hòa, Hải Lạng, Hải Ninh, Hoành Mô, phường An Sinh, phường Bình Khê, phường Cẩm Phả, phường Cửa Ông, phường Đông Triều, phường Hoàng Quế, phường Hoành Bồ, phường Mạo Khê, phường Mông Dương, phường Quang Hanh, phường Vàng Danh, Quảng Đức, Quảng Hà, Quảng La, Quảng Tân, Thống Nhất, Tiên Yên
|Thanh Hóa
|Bá Thước, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cổ Lũng, Công Chính, Điền Lư, Điền Quang, Đồng Lương, Giao An, Hiền Kiệt, Hóa Quỳ, Hồi Xuân, Hợp Tiến, Kiên Thọ, Linh Sơn, Luận Thành, Lương Sơn, Mậu Lâm, Minh Sơn, Mường Mìn, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Ngọc Trạo, Nguyệt Ấn, Như Thanh, Như Xuân, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Quan Sơn, Quý Lương, Sơn Điện, Tam Lư, Tam Thanh, Tân Thành, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Lập, Thạch Quảng, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Thành Vinh, Thiên Phủ, Thiết Ống, Thượng Ninh, Thường Xuân, Trung Hạ, Trung Sơn, Trung Thành, Trường Lâm, Vân Du, Văn Nho, Văn Phú, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Xuân Tín, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Phú, Yên Thắng, Yên Thọ, Bát Mọt, Mường Chanh, Mường Lý, Na Mèo, Nhi Sơn, Pù Nhi, Quang Chiểu, Sơn Thủy, Tam chung, Trung Lý, Mường Lát
|Nghệ An
|Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Bích Hào, Bình Chuẩn, Cam Phục, Cát Ngạn, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Khê, Châu Lộc, Châu Tiến, Con Cuông, Đại Đồng, Đông Hiếu, Giai Xuân, Hạnh Lâm, Hoa Quân, Hùng Chân, Kim Bảng, Mậu Thạch, Minh Hợp, Môn Sơn, Mường Chọng, Mường Ham, Mường Lống, Mường Quàng, Na Ngoi, Nga My, Nghĩa Đàn, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Nghĩa Hưng, Nghĩa Khánh, Nhân Hòa, phường Tây Hiếu, phường Thái Hòa, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Sơn Lâm, Tam Đồng, Tam Hợp, Tam Quang, Tân An, Tân Kỳ, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Thông Thụ, Thuần Trung, Tiên Đồng, Tiền Phong, Tri Lễ, Tương Dương, Vạn An, Vĩnh Tường, Xuân Lâm, Yên Hòa, Yên Na, Yên Xuân, Bắc Lý, Chiêu Lưu, Huồi Tụ, Hữu Khuông, Hữu Kiệm, Keng Đu, Lượng Minh, Mường Xén, Mỹ Lý, Na Loi, Nậm Cắn, Nhôn Mai, Tam Thái, Mường Típ
|Hà Tĩnh
|Can Lộc, Cổ Đạm, Đức Đồng, Đức Minh, Đức Quang, Đức Thọ, Hà Linh, Hồng Lộc, Hương Bình, Hương Đô, Hương Khê, Hương Phố, Hương Sơn, Hương Xuân, Kim Hoa, Kỳ Hoa, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Xuân, Mai Hoa, Mai Phụ, Nghi Xuân, phường Bắc Hồng Lĩnh, phường Hải Ninh, phường Hoành Sơn, phường Nam Hồng Lĩnh, phường Sông Trí, phường Vũng Áng, Phúc Trạch, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Tiến, Thạch Khê, Thượng Đức, Trường Lưu, Tứ Mỹ, Tùng Lộc, Vũ Quang, Cẩm Duệ, Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Thạch Xuân
|Quảng Trị
|Ba Lòng, Bến Quan, Bố Trạch, Cam Lộ, Đakrông, Dân Hóa, Hòa Trạch, Hướng Lập, Hướng Phùng, Kim Điền, Kim Ngân, Nam Ba Đồn, Phong Nha, Phú Trạch, Quảng Trạch, Tà Rụt, Tân Gianh, Tân Thành, Trung Thuần, Tuyên Lâm, Tuyên Sơn, Ái Tử, Bắc Trạch, Cồn Tiên, Đồng Lê, Đông Trạch, Hải Lăng, Hiếu Giang, Hoàn Lão, Hướng Hiệp, Khe Sanh, Kim Phú, Lệ Ninh, Minh Hóa, Nam Gianh, Nam Trạch, phường Đồng Sơn, phường Quảng Trị, Quảng Ninh, Tân Lập, Thượng Trạch, Trường Ninh, Trường Phú, Trường Sơn, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Phú, A Dơi, La Lay, Lao Bảo, Lìa, Nam Hải Lăng, Triệu Phong
|TP Huế
|A Lưới 1, Bình Điền; A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Chân Mây - Lăng Cô, Lộc An, phường Hương An, phường Hương Trà, phường Kim Long, phường Kim Trà, phường Phong Điền, phường Phong Thái, phường Phú Bài, Phú Lộc