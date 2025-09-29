Đường phố Hà Nội kẹt cứng trong mưa bão Bualoi

Do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, Hà Nội mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay (29/9). Mưa lớn vào giờ cao điểm khiến nhiều tuyến phố ùn tắc.
Theo ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News lúc 6h30, trên trục Hà Đông - Nguyễn Trãi, mật độ xe cộ dày đặc khiến dòng người phải chờ qua nhiều nhịp đèn mới đi được.
Xe máy len lỏi giữa các hàng ô tô trên trục đường Hà Đông - Nguyễn Trãi.
Phương tiện ken đặc tại khu vực lối xuống của đường Vành đai 2 trên cao (Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở).
Tại trục đường Thái Hà - Sơn Tây, lưu lượng các phương tiện đổ dồn về trung tâm thành phố cũng khiến tuyến đường này ùn tắc, di chuyển khó khăn hơn.
Xe máy luồn lách qua những chiếc ô tô để thoát tắc.
Trên phố Kim Mã hướng về Liễu Giai, cả hai làn đều kẹt cứng, các phương tiện phải chờ tới ba nhịp đèn đỏ mới thoát khỏi đoạn đường này.
Tương tự, tại tuyến đường Lê Quang Đạo, người xe chen chúc nhau dưới cơn mưa.
Đây cũng là trục đường ám ảnh cho những ai có lộ trình di chuyển vào trung tâm thành phố, đặc biệt là sáng đầu tuần khi trời mưa bão.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, hôm nay Hà Nội mưa lớn, đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa sẽ tiếp diễn tới 30/9, nhưng cường độ ngày mai giảm đáng kể.