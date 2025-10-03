Biển Đông đón bão số 11 Matmo, dự báo gây mưa lớn trên 400mm ở Bắc Bộ

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, chiều nay 3/10, bão Matmo đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 11 trên Biển Đông trong năm 2025.

Tên bão Matmo do Hoa Kỳ đặt tên. Matmo trong tiếng Chamorro có nghĩa là mưa lớn.

Lúc 17h, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 13, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Khoảng 17h ngày 4/10, bão số 11 Matmo cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 430km về phía Đông Đông Nam, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão trên khu vực Bắc Biển Đông với cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 11 Matmo. (Nguồn: NCHMF)

Đến 17h ngày 5/10, bão số 11 Matmo trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 240km về phía Đông Đông Nam, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Dự báo lúc 17h ngày 6/10, bão số 11 Matmo di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, đi vào đất liền Đông Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc Bắc Bộ với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Từ 72 đến 84 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Từ thời điểm bão di chuyển vào khu vực vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), lưỡi áp cao cận nhiệt đới có xu hướng suy yếu, lúc này sẽ có 02 kịch bản di chuyển của bão số 11.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cũng đưa ra hai kịch bản đường đi của cơn bão số 11 Matmo. Kịch bản thứ nhất (xác suất khoảng 70-75%) tương ứng với xu hướng lưỡi áp cao cận nhiệt đới suy yếu nhanh và rút ra phía Đông, bão số 11 Matmo sẽ di chuyển theo hướng lệch Bắc nhiều hơn, di chuyển trên đất liền nhiều hơn. Khá giống đường đi của bão số 9 nên khi đến phía Bắc của tỉnh Quảng Ninh, bão sẽ suy giảm từ 2-4 cấp so với thời điểm bão mạnh nhất.

Với kịch bản này, vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 9-10, đất liền Quảng Ninh-Hải Phòng gió mạnh cấp 8-9, và có mưa to ở Bắc Bộ, trọng tâm là trung du và vùng núi.

Kịch bản 2 cực đoan hơn (xác suất khoảng 25-30%). Khi áp cao cận nhiệt đới suy yếu không đáng kể khiến bão di chuyển chủ yếu trên biển nên suy yếu ít hơn kịch bản thứ nhất. Do đó, cường độ bão khi đi vào khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng sẽ mạnh hơn so với kịch bản 1, có thể gây gió mạnh cấp 9-10 (giật cấp 12-14), ảnh hưởng gió mạnh sẽ mở rộng xuống phía Nam hơn (Quảng Ninh-Ninh Bình), mưa cũng sẽ lớn hơn, vùng gió mạnh cũng sâu hơn trong đất liền

"Các khả năng di chuyển của bão còn có thể thay đổi, khi bão di chuyển vào Biển Đông thì các kịch bản sẽ rõ ràng hơn.

Tác động của bão Matmo, từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Vùng núi, trung du Bắc Bộ lượng mưa dao động 150-250mm, có nơi trên 400mm.

Từ 6-9/10, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ phổ biến ở mức trên báo động 2 đến trên báo động 3", cơ quan khí tượng cảnh báo.