Tin bão Matmo mới nhất: Di chuyển nhanh, mạnh cấp 12 trên Biển Đông

(VTC News) -

Tin bão Matmo gần Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, bão Matmo mạnh lên cấp 9, di chuyển nhanh với tốc độ 25km/h và có thể đạt cực đạt cấp 12.

Theo đó, lúc 1h ngày 3/10, vị trí tâm bão Matmo trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Tối cùng ngày, bão Matmo đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 11 trong năm.

Dự báo đến 1h ngày 4/10, bão Matmo di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, khả năng mạnh lên. Vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 10, giật cấp 12.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão Matmo gần Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Đến 1h ngày 5/10, bão số 11 Matmo trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Đông Đông Nam, tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, có thể mạnh lên với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Khoảng 1h ngày 6/10, bão số 11 Matmo trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và giảm 1 cấp với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, cường độ bão giảm dần.

Tác động của bão Matmo, từ trưa và chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

Khoảng 4-5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Tin lũ khẩn cấp trên các sông

Hiện nay, lũ trên các sông Lô (Tuyên Quang), Thương (Bắc Ninh) và hạ lưu sông Cả (Nghệ An) tiếp tục xuống chậm. Lúc 19h ngày 2/10, lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh) đạt đỉnh 6,52m, trên báo động (BĐ)3 0,22m; lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) đạt đỉnh 5,09m, trên BĐ2 0,09m.

Mực nước lúc 1h ngày 3/10 trên sông Lô tại trạm Tuyên Quang 25,78m, dưới BĐ3 0,22m; trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu 6,50m, trên BĐ3 0,20m; trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương 6,10m, dưới BĐ3 0,20m; trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại 5,05m, trên BĐ2 0,05m; trên sông Cả tại trạm Nam Đàn 7,11m, trên BĐ2 0,21m.

Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Cầu xuống chậm và ở trên mức BĐ3. Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ3; trên sông Lô, sông Thương xuống, ở trên mức BĐ2; trên sông Thái Bình và hạ lưu sông Cả xuống chậm và ở dưới mức BĐ2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tiếp tục xuống và dưới mức BĐ3; sông Lô, sông Thương sẽ xuống chậm, trên mức BĐ2; lũ trên sông Thái Bình tiếp tục xuống, trên mức BĐ1; lũ ở hạ lưu sông Cả xuống dưới mức BĐ2.

Trong 36 giờ tới, lũ trên sông Thái Bình tiếp tục xuống chậm và ở trên mức BĐ1.

Ngoài ra, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam sẽ xuống mức BĐ1.