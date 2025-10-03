Đóng

Bão Matmo hướng vào Việt Nam, đe dọa các tỉnh miền Bắc

(VTC News) -

Dự báo bão Matmo cường độ đạt cấp 12, giật cấp 15, mang theo gió mạnh và mưa lớn, đe dọa trực tiếp đến các tỉnh miền Bắc.

Nguyễn Ngọc
