Công an lội ruộng giúp dân gặt lúa 'chạy bão' Matmo

Ngày 5/10, Công an xã Thái Ninh cử cán bộ, chiến sĩ xung kích về giúp bà con nông dân thu hoạch lúa vụ Hè - Thu, góp phần giảm thiểu thiệt hại do bão lũ gây ra.
Ngày 5/10, trời nắng nóng, nhiều khoảnh lúa nằm rạp xuống mặt ruộng, các chiến sĩ công an không quản mệt nhọc lội bùn giúp dân gặt lúa "chạy bão".
Các chiến sĩ công an thoăn thoắt cắt lúa giúp dân.
Qua công tác nắm tình hình tại cơ sở, Công an xã Thái Ninh nhận thấy nhiều hộ dân ở địa bàn có ruộng lúa đổ ngã do gió bão số 10 gây ra nhưng do lúa chưa chín, diện tích lúa bị gãy đổ khá lớn nên không thể gặt bằng máy, trong khi đó lại thiếu nhân lực lao động nên không thể tự thu hoạch.
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Matmo (cơn bão số 11), đơn vị huy động 18 cán bộ, chiến sĩ cùng các đoàn viên, thanh niên Công an xã Thái Ninh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lực lượng hỗ trợ bà con gặt lúa "chạy bão", với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" để giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa bão gây ra.
Sau khi gặt, từng bó lúa được đưa lên bờ rồi vận chuyển về tận nhà từng hộ dân.
Việc xuống đồng giúp dân gặt lúa được Công an xã Thái Ninh lên kế hoạch từ trước. Dự kiến ban đầu sẽ gặt giúp 28 hộ với khoảng 3 hecta. Diện tích lúa ngã đổ lớn sau khi cắt sẽ vận chuyển về sân nhà từng hộ dân nên mất nhiều thời gian.
Trước đó, ngày 30/9, đoàn viên thanh niên Chi đoàn Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Hưng Yên cũng có mặt tại các xã Nghĩa Dân và Lương Bằng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nặng nề do bão số 10 gây ra.
Do ảnh hưởng của bão, nhiều hecta lúa tại khu vực này bị đổ rạp đúng vào thời điểm thu hoạch, khiến bà con gặp nhiều khó khăn. Chung tay cùng nhân dân, đoàn viên thanh niên Phòng Hậu cần đã có mặt tại các cánh đồng, cùng thu gom, bó lúa, góp phần giúp bà con giảm bớt thiệt hại.