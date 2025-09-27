Bộ đội dầm mưa giúp dân gặt lúa non, đưa tàu thuyền 'chạy' bão Bualoi

(VTC News) -

Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), từ ngày 27 đến 29/9 khu vực này mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 300mm. Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ sáng 27/9 địa phương này liên tục mưa lớn, người dân và lực lượng chức năng đang chạy đua với thời gian để triển khai các biện pháp chống bão.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế cho biết, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Tại tuyến biển, lực lượng biên phòng tổ chức bắn pháo hiệu báo bão, đồng thời kêu gọi và hướng dẫn tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn.

Đến nay, toàn bộ 1.121 phương tiện với 8.073 lao động trên địa bàn đã vào nơi tránh trú an toàn. Các lực lượng cũng huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền và người dân gia cố, chằng chống nhà cửa trước khi bão số 10 đổ bộ.

Do ảnh hưởng của bão số 10, TP Huế đang mưa rất to, lực lượng chức năng đang căng mình giúp dân triển khai các biện pháp phòng chống trước khi bão đổ bộ. (Ảnh: Võ Tiến).

Trên tuyến biên giới đất liền, các đồn Biên phòng tăng cường lực lượng hỗ trợ Nhân dân thu hoạch lúa vụ hè thu.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế bố trí 380 cán bộ, chiến sĩ cùng 28 phương tiện sẵn sàng cơ động ứng phó khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, các đơn vị được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, kiểm tra các khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở, ngập úng và phối hợp với chính quyền xây dựng phương án di dời, sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trên các tuyến ven biển, lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế dầm mưa giúp ngư dân đưa tàu thuyền lên bờ chống bão. (Ảnh: Võ Tiến)

Theo báo cáo của Sở NN&MT TP Huế, để sẵn sàng ứng cứu trong các tình huống khẩn cấp do bão gây ra, lực lượng quân đội luôn túc trực quân số 2.917 người, trong đó 1.797 là bộ đội thường trực và 1.120 dân quân cơ động.

Trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa trên quy mô lớn (phòng thủ dân sự cấp độ 2, cấp độ 3), Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế sẽ tham mưu UBND thành phố huy động 7.774 dân quân tự vệ, 15.364 quân nhân dự bị, cùng lực lượng tự vệ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ở các vùng nông thôn, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TP Huế đang khẩn trương hỗ trợ người dân thu hoạch lúa non để kịp “chạy” bão. (Ảnh: Võ Tiến)

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cũng sẵn sàng 4 tàu và 54 xuồng, 5 thiết bị bắn dây mồi, 137 bộ nhà bạt cùng các loại phao để ứng cứu trong tình huống khẩn cấp. Công an TP Huế cũng duy trì 2.000 cán bộ và 50 ca nô, 60 xuồng, 24 xe chữa cháy, 57 cưa máy, 141 máy nổ, 2.000 áo phao và các thiết bị khác để phòng chống bão Bualoi.

Để triển khai công tác phòng, chống, ứng phó với bão số 10 (BUALOI), 30 dân quân xã Vĩnh Hoàng (tỉnh Quảng Trị) thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Vĩnh Linh, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị ra đồng giúp người dân thu hoạch lúa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng ở Đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) chạy đua với thời gian giúp dân đưa tàu, thuyền lên bờ tránh bão.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm quân số trực, phối hợp cùng chính quyền và lực lượng địa phương kiểm tra, rà soát, di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa.

Lực lượng dân quân ở Quảng Trị dầm mưa giúp dân gặt lúa trước khi bão số 10 đổ bộ.

Các đơn vị đồng thời triển khai biện pháp bảo đảm an toàn kho tàng, doanh trại, vũ khí, trang bị; hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. Lực lượng quân sự tăng cường theo dõi diễn biến bão, chủ động kiểm tra, bổ sung, luyện tập phương án, triển khai ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và vật chất.

Bộ đội được cử xuống từng địa phương trong vùng nguy hiểm để rà soát, giúp dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân trước diễn biến phức tạp của bão.

Tại Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị nêu cao tinh thần chủ động, khẩn trương, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; theo dõi sát tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, rà soát, bổ sung kế hoạch phù hợp thực tế và kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Các đơn vị được yêu cầu tăng cường tuyên truyền đến từng người dân và cán bộ, nhân viên về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 10. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với công an, biên phòng, dân quân tự vệ và các lực lượng đóng quân trên địa bàn; chuẩn bị đầy đủ phương tiện cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, thông tin liên lạc thông suốt và sẵn sàng cơ động khi có lệnh.

Lực lượng dân quân phường Cửa Lò (Nghệ An) xuống giúp dân neo đậu tàu thuyền tránh trú bão số 10. (Ảnh: Báo QĐND)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cũng tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế tại các địa phương. Thành lập các tổ công tác thường xuyên cập nhật tình hình và kịp thời báo cáo để nhanh chóng triển khai huy động lực lượng giúp dân khi cần thiết.