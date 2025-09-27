Bão Bualoi đổ bộ, Đà Nẵng dự kiến di dời hơn 210.000 người

(VTC News) -

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng hướng dân ngư dân neo đậu tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Chiều 27/9, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng cho biết từ 19h ngày 26/9 đến nay, nhiều địa phương trên địa bàn xuất hiện mưa lớn như: Xã Thăng Phú (84 mm), xã Đồng Dương (71,6mm), phường Hòa Xuân (59,2 mm), phường Ngũ Hành Sơn (58 mm), xã Quế Sơn Trung (52,2 mm). Hầu hết các địa phương còn lại có mưa vừa và mưa nhỏ.

Các địa phương đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến cơn bão số 10 để chủ động sơ tán dân khi cần thiết.

Cụ thể, tổng số người dân dự kiến di dời là 210.014 người (trong đó xen ghép là 92.041 người, tập trung là 117.974 người).

Dự kiến người dân được sơ tán đến các trường học, nhà thờ, chùa, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, các công trình kiên cố tập trung tại địa phương.

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng hỗ trợ ngư dân đưa tàu cá lên bờ an toàn.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của bão số 10, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã duy trì nghiêm chế độ thường trực, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh việc bắn pháo hiệu để kêu gọi và ngăn cấm tàu thuyền ra khơi theo quy định, các đơn vị phối hợp với địa phương và các lực lượng tổ chức tuyên truyền, sắp xếp tàu thuyền tại các khu neo đậu.

Đặc biệt, Âu thuyền cảng cá Thọ Quang hiện nay có số lượng tàu về tránh bão nhiều nên lực lượng biên phòng đang khẩn trương hướng dẫn bà con ngư dân chằng buộc phương tiện đảm bảo chắc chắn, tránh va đập khi bão vào, giảm tối đa thiệt hại cho nhân dân.

Hiện nay cán bộ chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 (Sơn Trà) đang tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn tàu thuyền về neo nậu tránh bão tại âu thuyền, cảng cá và các khu vực theo quy định; Đồn Biên phòng Sơn Trà hỗ trợ ngư dân cẩu, kéo tàu lên bờ, bảo vệ tài sản trước khi bão đổ bộ.