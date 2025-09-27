Bão Bualoi đổ bộ, Đà Nẵng dự kiến di dời hơn 210.000 người

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng hướng dân ngư dân neo đậu tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.
Chiều 27/9, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng cho biết từ 19h ngày 26/9 đến nay, nhiều địa phương trên địa bàn xuất hiện mưa lớn như: Xã Thăng Phú (84 mm), xã Đồng Dương (71,6mm), phường Hòa Xuân (59,2 mm), phường Ngũ Hành Sơn (58 mm), xã Quế Sơn Trung (52,2 mm). Hầu hết các địa phương còn lại có mưa vừa và mưa nhỏ.
Các địa phương đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến cơn bão số 10 để chủ động sơ tán dân khi cần thiết.
Cụ thể, tổng số người dân dự kiến di dời là 210.014 người (trong đó xen ghép là 92.041 người, tập trung là 117.974 người).
Dự kiến người dân được sơ tán đến các trường học, nhà thờ, chùa, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, các công trình kiên cố tập trung tại địa phương.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của bão số 10, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã duy trì nghiêm chế độ thường trực, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ.
Bên cạnh việc bắn pháo hiệu để kêu gọi và ngăn cấm tàu thuyền ra khơi theo quy định, các đơn vị phối hợp với địa phương và các lực lượng tổ chức tuyên truyền, sắp xếp tàu thuyền tại các khu neo đậu.
Đặc biệt, Âu thuyền cảng cá Thọ Quang hiện nay có số lượng tàu về tránh bão nhiều nên lực lượng biên phòng đang khẩn trương hướng dẫn bà con ngư dân chằng buộc phương tiện đảm bảo chắc chắn, tránh va đập khi bão vào, giảm tối đa thiệt hại cho nhân dân.
Hiện nay cán bộ chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 (Sơn Trà) đang tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn tàu thuyền về neo nậu tránh bão tại âu thuyền, cảng cá và các khu vực theo quy định; Đồn Biên phòng Sơn Trà hỗ trợ ngư dân cẩu, kéo tàu lên bờ, bảo vệ tài sản trước khi bão đổ bộ.
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 10h ngày 27/9, vi trí tâm bão số 10 Bualoi cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/h), giật cấp 15, di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 35km/h.
Dự báo khoảng sáng 28/9, bão Bualoi di chuyển vào vùng biển miền Trung và khoảng tối đến đêm cùng ngày, bão đi vào đất liền khu vực Nghệ An - Bắc Quảng Trị.
Cơ quan khí tượng nhận định, đây là cơn bão rất mạnh, dự báo gió mạnh trên đất liền khả năng tương đương hoặc lớn hơn cơn bão số 5 Kajiki năm 2025 đổ bộ vào Hà Tĩnh. Bão số 5 gây gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12 ở Nghệ An - Hà Tĩnh.