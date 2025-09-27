Đóng

Bão Bualoi tăng tốc, mang mưa 600mm đe dọa miền Trung

(VTC News) -

Bão số 10 Bualoi cấp 12-13 tăng tốc cực nhanh, đe dọa Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế, cảnh báo nước biển dâng và mưa diện rộng 200-600mm.

QUỲNH TRANG
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới