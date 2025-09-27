Đóng

Bão Bualoi ‘quái vật khí tượng’ hướng thẳng miền Trung

(VTC News) -

Cơn bão số 10 Bualoi đang lao "vun vút" trên Biển Đông với tốc độ gần gấp đôi mức trung bình, hướng thẳng đến vùng biển các tỉnh miền Trung.

Nguyễn Ngọc
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới