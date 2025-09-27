Bão Bualoi đổ bộ vào lúc triều cường, sóng biển có thể cao 5-7 m

(VTC News) -

Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp triển khai ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi) do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì vào sáng 27/9.

Lực lượng chức năng TP Huế kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú ẩn trước bão.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay, bão số 10 đang trên khu vực giữa Biển Đông với cường độ cấp 11-12, giật cấp 15.

Bão di chuyển rất nhanh so với dự báo ban đầu (khoảng 35-40 km/h, gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như: gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Bão số 10 không chịu tác động của không khí lạnh, nhiệt độ mặt biển hiện ở mức cao (29°C), hoàn lưu rộng và mạnh, gió mùa Tây Nam cũng đang hoạt động mạnh, bổ sung ẩm dồi dào, vì vậy, bão sẽ tiếp tục mạnh lên, không có dấu hiệu giảm nhiều trước khi đổ bộ.

Khi áp sát vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 200 km (rạng sáng 28/9), bão số 10 có khả năng đạt cường độ mạnh nhất, cấp 13-14, giật cấp 15-16; vào đến bờ vẫn còn cấp 11-12, ven biển cấp 12-13.

Dự báo từ chiều 28/9, khu vực ven biển Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, trọng tâm Nghệ An - Bắc Quảng Trị bắt đầu có gió mạnh cấp 6-7, tăng dần lên cấp 12 khi bão đổ bộ vào đêm 28/9 đến rạng sáng 29/9. Trên biển, gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 12-13 từ sáng sớm 28/9, sóng cao 5-7 m.

"Đáng chú ý, bão số 10 có thể trùng thời điểm triều cường (4-8h sáng), khiến nước dâng do bão ở vùng từ Bình Định (cũ) đến Hà Tĩnh đạt 1-2 m, riêng Thanh Hóa - Nghệ An cao hơn. Kết hợp triều cường và sóng lớn, nguy cơ uy hiếp đê kè, vùng nuôi trồng thủy sản ven biển là rất lớn", báo cáo nêu rõ.

Hoàn lưu rộng của bão cũng gây mưa trên phạm vi cả nước từ chiều 28/9 đến 30/9, lượng mưa phổ biến 100-300 mm, riêng Thanh Hóa - Hà Tĩnh 400 mm, cục bộ 600 mm, nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất rất cao.

Sau khi vào bờ, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục gây mưa lớn tại Lào, nước lũ có thể dồn về khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.