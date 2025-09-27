Đóng

Bão Bualoi giật cấp 16, đe dọa các tỉnh miền Trung

(VTC News) -

Bão Bualoi di chuyển cực nhanh, cường độ mạnh và ảnh hưởng lan rộng gây ra gió mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.


