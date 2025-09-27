Quân đội huy động 240.000 cán bộ, chiến sĩ, 4.000 phương tiện ứng phó bão số 10

(VTC News) -

Sáng 27/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp triển khai ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi).

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: VGP)

Báo cáo tại phiên họp, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, Bộ Quốc phòng ban hành chỉ đạo tới toàn quân, đặc biệt là Quân khu 3, Quân khu 4, Quân khu 5 - những địa bàn chịu tác động trực tiếp.

"Lực lượng trực sẵn sàng hiện có 240.580 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 4.000 phương tiện", Đại tướng nói.

Các quân khu đã yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp địa phương kiểm tra, bổ sung phương án, chủ động giúp dân thu hoạch lúa, hoa màu, sơ tán khỏi vùng lũ, sạt lở.

Theo Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 chuẩn bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn trên biển và đường không.

Lực lượng thông tin viễn thông, đặc biệt là Tập đoàn Viettel, đã rà soát toàn bộ hệ thống, bảo đảm chỉ huy thông suốt từ Trung ương đến cơ sở.

Bộ Quốc phòng sẽ bố trí lực lượng có mặt sẵn tại các khu vực trọng điểm, đề phòng tình huống bị chia cắt, cô lập, mất liên lạc, đồng thời phối hợp với các địa phương khảo sát khu vực nguy cơ, sẵn sàng điều động lực lượng từ Trung ương hoặc tại chỗ theo yêu cầu.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, Bộ Quốc phòng sẽ duy trì chế độ trực sẵn sàng, phối hợp với địa phương và lực lượng tại chỗ, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tránh tâm lý chủ quan sau bão số 9.

Cường độ bão không có dấu hiệu giảm trước khi đổ bộ

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay, bão số 10 đang trên khu vực Giữa biển Đông với cường độ cấp 11-12, giật cấp 15.

Bão tiếp tục di chuyển rất nhanh so với dự báo ban đầu (khoảng 35-40 km/giờ, gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

So với bão số 9 trước đó, bão số 10 không chịu tác động của không khí lạnh, nhiệt độ mặt biển hiện ở mức cao (29°C), hoàn lưu rộng và mạnh, gió mùa Tây Nam cũng đang hoạt động mạnh, bổ sung ẩm dồi dào. Vì vậy, bão tiếp tục mạnh lên, không có dấu hiệu giảm nhiều trước khi đổ bộ.

Khi áp sát vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 200 km (rạng sáng 28/9), bão số 10 có khả năng đạt cường độ mạnh nhất, cấp 13-14, giật cấp 15-16; vào đến bờ vẫn còn cấp 11-12, ven biển cấp 12-13.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, từ 17h ngày 28/9, gió mạnh cấp 6 sẽ ảnh hưởng từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, vì vậy các địa phương phải cấm biển ngay từ trưa 27/9.

Về trên đất liền, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh yêu cầu cấp bách là di dân khỏi vùng nguy hiểm phải hoàn tất trước 17h ngày 28/9, tránh tình trạng bà con di dời muộn khi bão đã vào, bảo đảm nhu yếu phẩm tại chỗ do nguy cơ chia cắt.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. (Ảnh: VGP)

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, bão số 10 là dạng bão đi dọc biển, vốn rất khó dự báo, dễ gây sai lệch và ảnh hưởng đến công tác phòng tránh của người dân.

Về chỉ đạo công tác ứng phó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta vừa thành lập Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và đang từng bước nghiên cứu để xây dựng cơ chế điều hành bài bản, hiệu quả, gắn với phân cấp Trung ương – địa phương, phát huy nguyên tắc "bốn tại chỗ".

"Không chỉ của từng xã mà phải huy động liên xã, liên vùng, cả lực lượng và vật tư từ nhiều nguồn (của địa phương cũng như lực lượng Trung ương ở trên địa bàn, doanh nghiệp…); không chỉ dừng ở vật tư thiết bị, mà phải bảo đảm thông tin liên lạc, nước uống, thực phẩm cho dân trong vùng bị chia cắt...", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nói.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải thực hiện nghiêm các mốc thời gian: Trước 12h ngày 27/9 phải kiểm soát tuyệt đối tàu thuyền trên biển; 17h ngày 27/9 dừng toàn bộ hoạt động trên biển, tuyệt đối không được để chậm trễ.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý công tác thông tin, dự báo và truyền thông. Cơ quan dự báo phải cung cấp thông tin khoa học, chính xác, kèm khuyến cáo cụ thể để người dân hiểu, không chủ quan, cũng không hoang mang.

"Thông tin phải đến tận tay ngư dân, người dân vùng xung yếu. Không chỉ qua báo, đài mà cả tin nhắn điện thoại, hệ thống quốc phòng, biên phòng, cảnh sát biển. Các doanh nghiệp viễn thông, quân đội, Viettel, VNPT phải bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, kể cả trong tình huống mất điện diện rộng", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia trực tiếp xuống kiểm tra, đôn dốc công tác ứng phó với bão số 10 tại các địa phương trọng điểm, "ít hội họp, nhiều hiện trường", nắm chắc tình hình, có kịch bản sẵn sàng để triển khai ngay khi cần.