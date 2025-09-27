Đóng

Bão số 10 Bualoi 'thần tốc', toàn tuyến căng mình chống đỡ

(VTC News) -

Dự báo tối 28/9, bão số 10 Bualoi đi vào đất liền khu vực Nghệ An - Bắc Quảng Trị, Bộ Quốc phòngbhuy động 240.580 chiến sĩ cùng 4.000 phương tiện sẵn sàng ứng phó.

