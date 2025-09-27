+
++
Bão số 10 Bualoi 'thần tốc', toàn tuyến căng mình chống đỡ
(VTC News) -
Dự báo tối 28/9, bão số 10 Bualoi đi vào đất liền khu vực Nghệ An - Bắc Quảng Trị, Bộ Quốc phòngbhuy động 240.580 chiến sĩ cùng 4.000 phương tiện sẵn sàng ứng phó.
VĂN CHƯƠNG
Tin mới
Bão số 10 Bualoi 'thần tốc', toàn tuyến căng mình chống đỡ
14:57 27/09/2025
VTC NEWS TV
Bão Bualoi ‘quái vật khí tượng’ hướng thẳng miền Trung
14:41 27/09/2025
VTC NEWS TV
Bão Bualoi đổ bộ, Đà Nẵng dự kiến di dời hơn 210.000 người
14:29 27/09/2025
Tin nhanh 24h
Bão Bualoi đổ bộ vào lúc triều cường, sóng biển có thể cao 5-7 m
14:15 27/09/2025
Tin nóng
Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 27/9/2025 - XSHCM 27/9
14:10 27/09/2025
Xổ số miền Nam
Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 27/9/2025 - XSBP 27/9
14:10 27/09/2025
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 27/9/2025 - XSHG 27/9
14:10 27/09/2025
Xổ số miền Nam
Kết quả xổ số Long An hôm nay 27/9/2025 - XSLA 27/9
14:10 27/09/2025
Xổ số miền Nam
Xem trực tiếp Sông Lam Nghệ An đấu với CA TP.HCM, vòng 5 V.League trên kênh nào?
14:07 27/09/2025
Lịch bóng đá
4 thói quen sai lầm khi giặt đồ lót khiến bạn dễ viêm nhiễm phụ khoa
14:00 27/09/2025
Gia đình
EU mở rộng hợp tác với ASEAN trong lĩnh vực thương mại, Việt Nam là hình mẫu
14:00 27/09/2025
Thời sự quốc tế
Bật mí món Việt xuất hiện trong sự kiện đón tàu Hải quân Hoàng gia Anh
13:51 27/09/2025
Đời sống
Ánh sáng ‘vượt tốc độ’ hé lộ bí mật vũ trụ sâu thẳm
13:50 27/09/2025
Khám phá
MediaMart 8 năm liên tiếp đạt Top 10 Công ty uy tín ngành Bán lẻ
13:46 27/09/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Home Credit nối dài yêu thương, sẵn sàng tài chính
13:41 27/09/2025
Kinh tế
Cháy lớn tại bãi giữ xe trong khu dân cư ở TP.HCM
13:40 27/09/2025
Phòng chống cháy nổ
Bão Bualoi có ý nghĩa là gì, xuất phát từ đâu?
13:36 27/09/2025
Thời tiết
Phát hiện gần 10.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc ở Đà Nẵng
13:07 27/09/2025
Thị trường
Cho mượn xe, bị phạt nguội qua camera AI, chủ xe hay người lái chịu trách nhiệm?
13:00 27/09/2025
Tư vấn
Thủ tướng: Xây dựng Hải Phòng sớm trở thành thành phố xã hội chủ nghĩa
12:52 27/09/2025
Chính trị
Phải khẩn cấp ‘cứu’ Đà Lạt khỏi làn sóng bê tông hóa
12:38 27/09/2025
Đời sống
Bão Bualoi tăng tốc, mang mưa 600mm đe dọa miền Trung
12:37 27/09/2025
VTC NEWS TV
Quân đội huy động 240.000 cán bộ, chiến sĩ, 4.000 phương tiện ứng phó bão số 10
12:30 27/09/2025
Tin nóng
Quân đội huy động 240.000 người, máy bay, xe đặc chủng ứng phó bão Bualoi
12:30 27/09/2025
Reels
Hà Nội: Công viên Nghĩa Đô 'lột xác', xuất hiện cầu đi bộ hình cây đàn độc đáo
12:26 27/09/2025
Tin nóng
Giá vé bay Tết Nguyên đán 2026 giảm mạnh
12:20 27/09/2025
Thị trường
Quả rụng vỡ kính xe, chủ cây có phải bồi thường?
12:03 27/09/2025
Hòm thư pháp luật
Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ
12:02 27/09/2025
Chính trị
Dự kiến thời điểm bão Bualoi vào đất liền nước ta và cường độ khi đổ bộ
12:01 27/09/2025
Thời tiết
TP.HCM lần đầu gắn đèn tín hiệu dưới chân người đi bộ
12:00 27/09/2025
VTC News TV