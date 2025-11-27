Vụ đầu độc Xyanua ở Đồng Nai: Người thân bị cáo mong xử đúng người, đúng tội

(VTC News) -

Ngày 27/11, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) về tội Giết người và Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc.

Phiên xử thu hút sự quan tâm lớn của dư luận vì liên quan đến nhiều nạn nhân là người thân trong gia đình bị cáo.

Tại phiên tòa, HĐXX thẩm vấn làm rõ hành vi của bị cáo. Ban đầu, bị cáo Bích khai quanh co, né tránh trách nhiệm. Khi HĐXX công bố nhiều tài liệu, chứng cứ, bị cáo thừa nhận không hiểu vì sao bản thân lại thực hiện những hành vi “bất nhân, vô lương tâm”. Bích khai trong quá trình tạm giam, bị cáo cảm thấy hối hận.

Ngồi dự phiên toà, nhiều người thân của bị cáo xúc động khi nghe lại diễn biến vụ án. Đại diện gia đình phát biểu mong tòa xét xử đúng người, đúng tội theo quy định pháp luật.

Bị cáo bật khóc dù trước đó vẫn cố tình trà lời quanh co trước tòa. (Ảnh: Lương Ý)

Theo cáo trạng, năm 2022, do nợ nần tiền bạc của chồng là ông N.T.T.T., Bích tìm mua chất độc xyanua trên mạng xã hội và cất giấu trong nhà với mục đích tự tử. Trong thời gian này, vợ chồng Bích cùng gia đình ông T. xảy ra mâu thuẫn, từ đó bị cáo nảy sinh ý định đầu độc các thành viên trong gia đình chồng.

Ngày 5/1/2023, Bích dùng xyanua đầu độc ông T. khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu. Sau 10 tháng điều trị, ông T. tử vong nhưng gia đình không nghi ngờ nguyên nhân cái chết.

Đến cuối năm 2023, khi tiếp tục xảy ra mâu thuẫn tiền bạc với em gái ruột, bị cáo nảy sinh ý định đầu độc cháu D. (7 tuổi, con của em gái) để trả thù. Ngày 1/1/2024, cháu D. tử vong sau khi bị Bích đầu độc bằng xyanua.

Tiếp đó, tháng 5/2024, trong thời gian ở chung với gia đình người anh trai, Bích cho rằng chị dâu và anh trai can thiệp quá nhiều vào đời sống riêng tư nên tiếp tục dùng xyanua đầu độc cháu N. (12 tuổi, con của anh ruột). Nạn nhân tử vong.

Đến tháng 6/2024, sau nhiều lần mâu thuẫn với chị dâu liên quan đến tiền bạc, bị cáo tiếp tục nảy sinh ý định đầu độc cháu N.H.B.T (SN 2006). Cháu T. bị đầu độc, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở TP.HCM và bị tổn thương cơ thể 23%. Kết quả giám định xác định trong dạ dày nạn nhân có độc tố xyanua. Từ đây, vụ việc bị tố giác và cơ quan điều tra vào cuộc.

Cơ quan tố tụng đánh giá hành vi của bị cáo gây chấn động dư luận, gây hoang mang trong xã hội, đặc biệt vì các nạn nhân đều là người thân ruột thịt, sống cùng gia đình. Cáo trạng nhận định hành vi phạm tội của Bích là đặc biệt nguy hiểm, tàn độc, thể hiện sự vô cảm và xem thường pháp luật.