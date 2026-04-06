Vụ 300 tấn lợn bệnh: Sai phạm kéo dài, làm rõ nghi vấn thông đồng

Chiều 6/4, tại hội nghị thông tin các vụ án điển hình của Công an Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh, ông đã yêu cầu các đơn vị điều tra, làm rõ và chứng minh trách nhiệm của các đơn vị, các bếp ăn trong vụ 300 tấn lợn bệnh tuồn ra thị trường.

"Lợn bệnh có những biểu hiện khác, bằng trực quan, bằng giám định chứ không thể lấy mỗi hồ sơ pháp lý của chỗ đã làm giả để gắn vào thành lợn sạch", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng yêu cầu các đơn vị chức năng làm rõ vụ án có sự thông đồng hay không, bởi các sai phạm đã kéo dài trong thời gian dài, số lượng hơn 300 tấn thịt lợn bệnh là rất lớn và biểu hiện của lợn bệnh rất khác biệt so với lợn bình thường.

Giám đốc Công an Hà Nội nhấn mạnh, việc các bé nhỏ tuổi vì tin tưởng trường lớp mà phải mang các mầm mống bệnh vào cơ thể là điều không thể chấp nhận được.

Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin tại hội nghị

Do đó, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị Quốc hội tăng hình phạt đối với hành vi này lên mức cao nhất bởi các sai phạm này là liên quan đến hủy hoại giống nòi.

Giám đốc Công an Hà Nội cũng đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, phường khi để sai phạm kéo dài.

Tại hội nghị, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03), thông tin về chuyên án triệt phá đường dây tiêu thụ 300 tấn lợn bệnh.

Theo Đại tá Chu An Thanh, quá trình điều tra xác định Công ty Cường Phát là đơn vị tiếp nhận thịt lợn từ lò mổ của Nguyễn Thị Thu Hiền (31 tuổi, trú tại Ngọc Hồi, Hà Nội).

Nhà chức trách sau đó làm rõ được việc Cường Phát có bàn bạc, câu kết, đặt mua lợn rẻ, "lợn chặn dịch" - tức lợn ốm yếu - để bán ra thị trường. Sau khi mua, Cường Phát sơ chế, đóng gói, dán tem và đóng chữ "lợn sạch".

Lãnh đạo Phòng PC03 Công an Hà Nội cho hay, có nhiều đơn vị đã nhập thịt lợn từ Cường Phát để đưa vào các bếp ăn tập thể, hoặc chế biến để bán cho người dân.

Trong đó, Công ty Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội mua lợn của Cường Phát để bán vào 26 trường công lập; Công ty Dịch vụ thực phẩm Khánh Ngọc bán thịt lợn của Cường Phát cho "tương đối" nhiều bếp ăn mầm non tư thục ở Hà Nội.

Ngoài ra còn có các đơn vị như Công ty Hương Sơn, Công ty Ẩm thực Gia An... Tuy nhiên, Đại tá Chu An Thanh cho biết đến nay, cơ quan điều tra chưa chứng minh được có sự câu kết giữa Cường Phát và các đơn vị nhập thịt lợn nêu trên. Nội dung này, Công an Hà Nội vẫn đang làm rõ.

Trước đó, Công an TP Hà Nội khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi.

Trong số các bị can, 4 người bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Cụ thể các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi, trú tại Ngọc Hồi, Hà Nội), Đỗ Văn Thanh (43 tuổi, trú tại Đại Bình, Phú Thọ); Nguyễn Thị Bình (53 tuổi, trú tại Hồng Vân, Hà Nội) và Nguyễn Văn Thành (55 tuổi, trú tại Hồng Vân, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát.

Đáng chú ý, vụ án có 4 bị can là cán bộ trong ngành thú y, kiểm dịch: Lê Ngọc Anh (52 tuổi), Trạm trưởng Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ thuộc Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y Hà Nội; Nguyễn Phong Nam (43 tuổi) và Nguyễn Thị Phương Lan (42 tuổi), cùng là cán bộ của trung tâm này, bị khởi tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Còn Vũ Kim Tuấn (53 tuổi), cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y tỉnh Phú Thọ, bị khởi tố về tội Giả mạo trong công tác.