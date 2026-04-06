300 tấn lợn bệnh tuồn vào bếp ăn 26 trường tiểu học và rất nhiều trường mầm non

Chiều 6/4, UBND TP Hà Nội họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2026 của thành phố.

Tại buổi họp báo, Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội thông tin vụ gần 300 tấn thịt lợn mắc dịch tả châu Phi tuồn vào bếp ăn trường học.

Kết quả đấu tranh ban đầu xác định đây là một đường dây ổ nhóm chuyên thu gom, mua bán lợn dịch bệnh để giết mổ bán cho người tiêu dùng trong một thời gian dài.

Cụ thể, đầu năm 2026, đối tượng Nguyễn Thị Hiền hành nghề giết mổ lợn tại Trung tâm giết mổ tập trung Vạn Phúc (xã Nam Phù, Hà Nội). Hiền bàn bạc với Đỗ Văn Thanh có nhiệm vụ thu gom lợn dịch bệnh rồi chuyển từ tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang xuống lò mổ cho Hiền tại Hà Nội để thực hiện việc giết mổ.

Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến thông tin tại họp báo.

Trung bình mỗi ngày, Thanh và các đối tượng khác thu gom khoảng 50 đến 60 con lợn nhiễm dịch để bán cho Hiền. Hiền đã bán lợn dịch bệnh cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Cường Phát.

Sau đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Cường Phát đã thực hiện việc pha lọc, sơ chế, đóng gói, dán nhãn thịt lợn sạch có truy xuất nguồn gốc QR Code rồi bán lại cho một số công ty thương mại khác như: Công ty Cổ phần Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội; Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại thực phẩm Khánh Ngọc, Công ty Cổ phần thực phẩm Hương Sơn, Công ty thực phẩm Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ ẩm thực Gia An và một số các điểm bán thực phẩm tại các chợ đầu mối.

"Công ty Khánh Ngọc và Công ty Suất ăn công nghiệp Hà Nội đã cung cấp thực phẩm cho một số trường mầm non, trường tiểu học trên địa bàn TP Hà Nội và Bắc Ninh. Từ đầu năm đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn (khoảng 300 tấn) lợn dịch bệnh ra thị trường cho người dân và các bếp ăn của 26 trường tiểu học và rất nhiều trường mầm non tư thục trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận", Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến thông tin.

Để hợp thức hóa nguồn gốc, Thanh thống nhất với Vũ Kim Tuấn là cán bộ trạm kiểm dịch, chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật Phú Thọ để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch cho các chuyến xe trên đường đi và xuất trình khi vào lò mổ Vạn Phúc.

Các đối tượng đã không thực hiện đúng quy trình, cấp sai thông tin về chủ hàng, sai thông tin về số lượng hàng hóa, tạo cơ hội để các đối tượng đưa thịt lợn bệnh ra thị trường.

Thịt lợn bệnh tuồn vào bếp ăn tập thể, trường học

Từ tháng 1/2026 đến nay, Tuấn đã cấp 126 giấy tờ giả, giấy chứng nhận kiểm dịch cho Thanh và đồng bọn. Ngày 25/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hà Nội khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 8 bị can, bắt tạm giam.

"Hiện đang tiếp tục điều tra, xác minh thu thập tài liệu, thu hồi tài sản và củng cố hành vi của các đối tượng có liên quan đưa ra xử lý trước pháp luật", Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến cho biết thêm.

Liên quan đến câu hỏi có bao nhiêu trường học, bếp ăn đã sử dụng thịt lợn bệnh, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, danh sách các trường học có nhập sản phẩm từ công ty có nguồn gốc hàng hóa do công ty Cường Phát cung cấp, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục truy vết, điều tra xác minh và làm rõ.

Liên quan đến vụ này, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Giả mạo trong công tác xảy ra tại Hà Nội và các địa phương liên quan.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 8 bị can, gồm: Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Văn Thanh (sinh năm 1983, trú tại Đại Bình, Phú Thọ), Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1973, trú tại Hồng Vân, Hà Nội), Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1971, trú tại Hồng Vân, Hà Nội; Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát) về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Lê Ngọc Anh (sinh năm 1974, Trạm trưởng Trung tâm Chẩn đoán, Xét nghiệm và Kiểm soát giết mổ - Chi cục Chăn nuôi Thuỷ sản và Thú y Hà Nội), Nguyễn Phong Nam (sinh năm 1983, cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, Xét nghiệm và Kiểm soát giết mổ), Nguyễn Thị Phương Lan (sinh năm 1984, cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, Xét nghiệm và Kiểm soát giết mổ) bị khởi tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Vũ Kim Tuấn (sinh năm 1973, cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, Xét nghiệm và Kiểm dịch động vật) bị khởi tố về tội Giả mạo trong công tác.

Theo điều tra, từ đầu năm 2026 đến nay, nhóm người trên tiêu thụ khoảng 3.600 con heo mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn). Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát. Công ty này đã cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn thành phố.