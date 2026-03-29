4 cán bộ thú y tiếp tay đưa 300 tấn heo bệnh vào trường học, chợ dân sinh Hà Nội thế nào?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án trong đường dây giết mổ, tiêu thụ 300 tấn heo dịch xảy ra Hà Nội.

Đáng chú ý, trong vụ án này có sự tiếp tay của 4 cán bộ thú y, kiểm dịch.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng tiêu thụ khoảng 3.600 con heo mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn). Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát. Công ty này đã cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn thành phố.

Trước đó, ngày 17/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội kiểm tra hoạt động giết mổ heo tại lò mổ của Nguyễn Thị Hiền (SN 1995; trú tại Ngọc Hồi, Hà Nội) trong cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc (thôn 3, xã Nam Phù, Hà Nội).

Các bị can bị khởi tố.

Đây là một lò mổ cung cấp lượng thịt lợn lớn chủ yếu cho các chợ đầu mối, chợ dân sinh và các cung ty cung cấp thực phẩm lớn của thành phố.

Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện Nguyễn Thị Hiền đã giết mổ heo mắc dịch tả châu Phi. Hiền cùng một số đối tượng cấu kết chặt chẽ, hình thành đường dây khép kín từ khâu thu gom heo bệnh tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang vận chuyển về Hà Nội, giết mổ tập trung và đưa ra tiêu thụ trên thị trường.

Bên cạnh đó, các đối tượng móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, cho phép heo bệnh, thậm chí heo chết được đưa vào giết mổ.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Giả mạo trong công tác xảy ra tại Hà Nội và các địa phương liên quan.

Heo dịch được các đối tượng giết mổ mang đi tiêu thụ

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 8 bị can, gồm: Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Văn Thanh (SN: 1983, trú tại Đại Bình, Phú Thọ), Nguyễn Thị Bình (SN 1973, trú tại Hồng Vân, Hà Nội ), Nguyễn Văn Thành (SN 1971, trú tại Hồng Vân, Hà Nội; Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát) về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm);

Lê Ngọc Anh (SN 1974, Trạm trưởng trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thuỷ sản và thú y Hà Nội), Nguyễn Phong Nam (SN 1983, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thuỷ sản và thú y Hà Nội), Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1984, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thuỷ sản và thú y Hà Nội) bị khởi tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;

Vũ Kim Tuấn (SN 1973, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật - Chi cục chăn nuôi thuỷ sản và thú y tỉnh Phú Thọ) bị khởi tố về tội Giả mạo trong công tác.