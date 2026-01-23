Triệt phá đường dây thu mua, giết mổ lợn bệnh tại Hưng Yên

(VTC News) -

Ngày 23/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 6 đối tượng trong đường dây thu mua, giết mổ lợn chết, lợn mắc bệnh tả lợn Châu Phi.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về An toàn thực phẩm” theo khoản 2, Điều 317 Bộ luật hình sự gồm: Nguyễn Bá Luật (SN 1991), Nguyễn Khắc Quang (SN 1993), cùng trú tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Ngoài ra, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Khắc Huệ (SN 1973), Đào Thị Sáu (SN 1971), Trương Minh Đức (SN 2002) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002).

Nhóm các bị can trong đường dây thu mua, giết mổ lợn bệnh bị Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá.

Trước đó, trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện nhóm đối tượng hình thành đường dây giết mổ, tiêu thụ sản phẩm lợn chết, lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi bán ra thị trường để chế biến thành thực phẩm. Đường dây này do Nguyễn Bá Luật cầm đầu.

Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo Công an tỉnh, đơn vị xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, triệt phá.

Ngày 24/12/2025, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên, Phòng kiểm dịch Động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hưng Yên và Công an phường Mỹ Hào kiểm tra đột xuất tại nhà của Nguyễn Khắc Huệ ở phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (là cơ sở giết mổ lợn do Nguyễn Bá Luật thuê).

Lực lượng chức năng phát hiện 9 con lợn còn sống có biểu hiện ủ rũ, da đỏ, khó thở, thở gấp, đi đứng loạng choạng, có dấu hiệu bị tiêu chảy với tổng khối lượng 338kg. Ngoài ra, tại đây còn có hơn 4,4 tấn thịt, xương, nội tạng, mỡ lợn... đã cấp đông và chưa cấp đông. Kiểm tra tại nhà ở của Nguyễn Bá Luật, tổ công tác phát hiện thêm 248kg thịt, xương, nội tạng, mỡ lợn... đã cấp đông.

Hiện trường cơ sở giết lợn bệnh để tiêu thụ.

Các đối tượng khai nhận toàn bộ số lợn và sản phẩm trên được thu mua từ các hộ dân có lợn chết hoặc mắc bệnh với giá rẻ, sau đó đưa về cơ sở tại nhà Nguyễn Khắc Huệ để giết mổ, phân loại và bán ra thị trường.

Đáng chú ý, lượng lớn thịt lợn bệnh đã được tiêu thụ cho các cơ sở chế biến thực phẩm ngoài tỉnh để làm xúc xích, lạp xưởng. Tổ công tác đã lấy mẫu toàn bộ số sản phẩm trên và mẫu máu 9 con lợn để giám định, kết quả 100% mẫu đều dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, vụ án có tính chất nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người dân và ảnh hưởng tiêu cực đến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm.