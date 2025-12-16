Võ Hoàng Yến tái hợp Hoàng Thùy trên sàn diễn, khán giả dậy sóng

Đây là lần thứ 2 cả hai cùng sánh bước trên sàn diễn. Một người mang vẻ đẹp quyền lực, sắc sảo; người còn lại đại diện cho sự điềm tĩnh, nội lực. Khoảnh khắc ấy không chỉ khiến khán giả phía dưới liên tục reo hò mà còn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội sau đêm diễn.