Việt Nam - Lào: Mối quan hệ có một không hai, núi sông liền một dải

Việt Nam và Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 5/9/1962. Sự kiện này là một mốc son quan trọng trong quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Ðảng, hai nước, hai dân tộc; mở ra một chương mới, củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ Việt Nam - Lào.

Mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanouvong đặt nền móng, tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản vô giá của cả hai dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Công trình mang tính biểu tượng

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giúp nhân dân nước bạn tức là mình tự giúp mình”, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn gắn bó và sát cánh cùng nước bạn Lào trong mọi hoạt động. Những năm qua, Việt Nam đã trao tặng cho Lào nhiều công trình mang tính biểu tượng và giá trị không thể đong đếm bằng những con số.

Một trong những dấu ấn đậm nét nhất của Việt Nam trên nước Lào là công trình Toà nhà Quốc hội. Với tình đồng chí anh em, Việt Nam chia sẻ nguồn lực giúp đỡ Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào xây dựng tòa nhà Quốc hội mới có giá trị 111,7 triệu USD. Đây là tòa nhà có giá trị đầu tư cao, được giao cho Binh đoàn 11 khởi công xây dựng từ tháng 7/2018.

Nhà Quốc hội Lào mới được xây dựng theo hình dạng và cách bố cục chủ đạo lấy cảm hứng từ lá Quốc kỳ của Lào. Công trình này là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa, họa tiết, hoa văn mang đậm bản sắc, phong tục truyền thống của Lào và các giải pháp công nghệ, thiết bị hiện đại, kỹ thuật, công nghệ quản lý thi công tiên tiến của Việt Nam.

Đây là công trình được các nhà lãnh đạo của Lào đánh giá rất cao về chất lượng và tiến độ thi công.

Ngoài ra, công trình này được lắp đặt nhiều trang thiết bị hiện đại, nhập khẩu từ nhiều nước trên thế giới, tạo điều kiện tốt nhất cho các đại biểu Quốc hội cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Quốc hội Lào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình; tiến hành các kỳ họp định kỳ của Quốc hội; tiếp đón các đoàn khách trong và ngoài nước.

Đây là minh chứng hiện hữu, thực tế và sinh động, góp phần tiếp tục xây đắp tình hữu nghị đặc biệt, mối quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào, xứng đáng là món quà tặng ý nghĩa, đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

Tòa nhà Quốc hội Lào.

Trong hoạt động mới nhất giữa hai nước, Chính phủ Việt Nam quyết định dành tặng Chính phủ Lào và nhân dân tỉnh Huaphanh dự án xây dựng Đài phát thanh - phát hình tỉnh với tổng mức đầu tư 146,4 tỷ đồng, trong đó Chính phủ Việt Nam viện trợ không hoàn lại 138,6 tỷ đồng.

Công trình không chỉ mang giá trị về mặt kinh tế - xã hội mà còn là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Cùng với đó, Việt Nam tặng nước bạn Lào Công viên hữu nghị Lào - Việt Nam theo hình thức “chìa khóa trao tay” - góp phần kéo dài danh sách những biểu tượng của tình cảm đoàn kết đặc biệt giữa hai nước. Với diện tích hơn 30.000m2 nằm ở huyện Xaythany, Thủ đô Vientiane - công trình góp phần kéo dài danh sách những biểu tượng của tình cảm đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Đáng chú ý, tại quảng trường trung tâm công viên có cụm phù điêu khắc họa các yếu tố lịch sử, văn hóa Lào với quốc kỳ Lào và Việt Nam tung bay phía trên. Phía trước là cụm tượng 3 nhà lãnh tụ của Việt Nam và Lào là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong.

Dấu ấn người Việt trên đất bạn Lào

Trong những năm qua, nhiều công trình, dự án viện trợ của Việt Nam dành cho Lào tại nhiều địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa của Lào đã đem lại hiệu quả thiết thực, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập và giúp người dân Lào xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống, đảm bảo an sinh xã hội.

Điển hình là Dự án xây dựng 4 hệ thống thủy lợi tại huyện Anouvong và Thathom thuộc tỉnh Xaysomboun được triển khai từ cuối năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 159 tỷ Việt Nam đồng. Hiện tại, công trình đã hoàn thành, đảm bảo công năng tưới ổn định giúp bà con sản xuất nông nghiệp đạt năng suất và chất lượng cao, góp phần nâng cao đời sống.

Bên cạnh những dự án giúp các địa phương của Lào xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất nông nghiệp, nhiều doanh nghiệp, công ty của Việt Nam đang làm ăn tại một số tỉnh thành của Lào cũng có hoạt động thiết thực nhằm giúp người dân Lào phát triển kinh tế và nâng cao đời sống.

Quân khu 5 thăm, tặng quà bà con bị hỏa hoạn tại bản Tà Lụi (Lào) vào tháng 5/2025.

Đến nay, Việt Nam có 274 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký 5,82 tỷ USD, vốn thực hiện khoảng 3 tỷ USD. Nhiều dự án hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội Lào, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động và bổ sung ngân sách, nhất là trong các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, năng lượng, khai khoáng, cao su và chế biến lương thực.

Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào còn tích cực tài trợ cho cộng đồng, xây dựng trường học, bệnh xá, đường, nhà tái định cư cho người dân vùng dự án, bà con nghèo vùng sâu, vùng xa với tổng trị giá khoảng 150 triệu USD.

Cùng với đó, Chủ tịch nước Lương Cường mới đây đã công bố Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào công trình xây dựng bệnh viện tuyến huyện tại Vientiane với trị giá 3 triệu USD, đề nghị hai bên phối hợp triển khai nhanh và hoàn thành trong năm 2026.

Công ty cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt cũng tổ chức lễ khánh và đưa vào khai thác Bến số 3, cảng Quốc tế Lào - Việt tại khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Việc đưa Bến số 3 đi vào hoạt động góp phần đảm bảo cơ sở hạ tầng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, của hai nước Việt Nam và Lào, đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa ngày càng cao.

Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của Công ty cổ phần cảng quốc tế Lào - Việt mà còn giúp nước bạn Lào có cảng biển, mở cửa hội nhập quốc tế, thuận lợi trong việc xuất, nhập khẩu hàng hóa thông qua đường biển.

Chưa dừng lại ở đó, Việt Nam hỗ trợ Lào nhiều chương trình và công trình có ý nghĩa khác như cầu Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý dân cư và thẻ căn cước công dân, Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam, công trình doanh trại Đại đội Biên phòng 214 (QĐND Lào), Đài tưởng niệm liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam, Trung tâm cai nghiện ma túy Lào...