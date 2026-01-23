Vì sao thương gia bán lẻ lựa chọn mô hình đô thị Art-Urban?

(VTC News) -

Khi mua sắm trở thành một phần của đời sống đô thị, các mô hình đô thị tích hợp như Art-Urban nổi lên như điểm đến chiến lược cho hoạt động kinh doanh bán lẻ và tích lũy giá trị dài hạn.

Sáng – tối đan xen trong bức tranh bán lẻ Việt Nam

Báo cáo Thị trường nội địa Việt Nam năm 2025 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho thấy, thị trường bán lẻ tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt khoảng 269 tỷ USD, tăng 9 – 10% so với năm 2024, mức tăng cao trong 5 năm trở lại đây.

Trong đó, thương mại điện tử bứt phá với quy mô ước đạt khoảng 32 tỷ USD, chiếm gần 12% tổng doanh thu bán lẻ và tốc độ tăng trưởng trên 20% so với năm 2024. Mức tăng này không chỉ phản ánh sức sống dồi dào của nền kinh tế số mà còn đưa Việt Nam vào nhóm thị trường tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á.

Thương mại điện tử liên tục bùng nổ trong những năm gần đây.

Song song, hạ tầng thương mại hiện đại tiếp tục mở rộng trên phạm vi cả nước với khoảng 1.293 siêu thị, 276 trung tâm thương mại và hơn 8.200 chợ truyền thống. Sự tồn tại và phát triển đồng thời của các kênh phân phối này phản ánh một giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, khi thị trường chưa nghiêng hẳn về một mô hình duy nhất mà đang trong quá trình chọn lọc và tái cấu trúc để thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới.

Tuy nhiên, phía sau những gam màu sáng là một thực tế kém lạc quan hơn của phân khúc bán lẻ truyền thống, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM. Nhiều tuyến phố thương mại sầm uất đang chứng kiến sự suy giảm rõ rệt về lưu lượng khách, hàng loạt cửa hàng đóng cửa, mặt bằng bỏ trống kéo dài nhiều tháng, dù trước đây từng có thời điểm khan hiếm nguồn cung.

Theo Bộ Công thương, chỉ trong nửa đầu năm 2025 đã có hơn 5.500 cửa hàng và hộ kinh doanh ngừng hoạt động, phần lớn thuộc nhóm bán lẻ truyền thống. Đây không phải là biểu hiện theo nghĩa suy thoái kinh tế mà là hệ quả tất yếu của quá trình sàng lọc khi hành vi tiêu dùng dịch chuyển mạnh mẽ sang nền tảng số, buộc các mô hình cũ phải đối diện với bài toán hiệu quả và khả năng tồn tại dài hạn.

Làn sóng tái cấu trúc bán lẻ truyền thống

Thực tế cho thấy, người tiêu dùng ngày nay không còn ra phố chỉ để mua hàng bởi những nhu cầu này có thể được đáp ứng nhanh chóng trên môi trường trực tuyến. Thay vào đó, họ tìm kiếm trải nghiệm, tương tác xã hội và những không gian mang lại giá trị cảm xúc. Sự thay đổi này khiến nhiều tuyến phố thương mại truyền thống dần mất lợi thế, khốn đốn vì vắng khách trong khi chi phí vận hành vẫn duy trì mức cao.

Người tiêu dùng ngày nay ưu tiên những không gian mua sắm gắn liền với trải nghiệm và giá trị cảm xúc.

Cùng lúc, quá trình đô thị hóa tác động mạnh mẽ đến dòng chảy tiêu dùng. Mua sắm không còn là hành vi tách rời mà trở thành một phần của đời sống đô thị, gắn liền với các nhu cầu văn hoá, ẩm thực, vui chơi và giải trí. Trong bối cảnh đó, những mặt bằng bán lẻ đứng ngoài nhịp sống của cộng đồng, dù từng được xem là “đắc địa”, cũng dần mất đi sức hút.

Trước sự dịch chuyển mang tính cấu trúc này, các thương gia bán lẻ – đặc biệt là nhóm đã trải qua nhiều chu kỳ thị trường – buộc phải tái định vị chiến lược. Trọng tâm không chỉ nằm ở vị trí mặt bằng mà còn là việc lựa chọn những cấu trúc đô thị có khả năng trở thành nhịp đập thương mại, thu hút khách hàng đến trải nghiệm và mua sắm. Quyết định lựa chọn mô hình vì thế mang tính chiến lược, gắn với khả năng hiện diện bền vững trong hệ sinh thái tiêu dùng.

Từ yêu cầu đó, các mô hình phát triển đô thị tích hợp bắt đầu khẳng định vai trò dẫn dắt. Trong số này, Art-Urban nổi lên như một hướng tiếp cận phù hợp với chiến lược kinh doanh và tích lũy tài sản của thương gia bán lẻ trong giai đoạn mới.

Mô hình Art-Urban – Hướng đi mới cho thương gia bán lẻ

Art-Urban là mô hình phát triển đô thị tích hợp, trong đó yếu tố thương mại được thiết kế như một phần của cấu trúc sinh hoạt, văn hóa và trải nghiệm thường nhật. Thay vì phát triển các mặt bằng đơn lẻ, Art-Urban đặt trọng tâm vào quy hoạch tổng thể – nơi không gian kinh doanh, cảnh quan, cộng đồng cùng vận hành đồng thời và hỗ trợ lẫn nhau.

Art-Urban định hình không gian thương mại như một phần tự nhiên của đời sống đô thị đương đại.

Giá trị cốt lõi của Art-Urban nằm ở khả năng tạo lập dòng chảy tiêu dùng bền vững. Thay vì phụ thuộc vào lưu lượng khách mang tính thời điểm, mô hình này được vận hành trên nền tảng cộng đồng cư dân hiện hữu và gia tăng theo thời gian, kết hợp với hệ thống không gian trải nghiệm và sinh hoạt công cộng được tổ chức có chủ đích. Chính cấu trúc đó cho phép hoạt động bán lẻ duy trì sức sống dài hạn, đồng thời nâng cao khả năng gắn kết và giữ chân khách hàng vượt ra ngoài yếu tố giao dịch đơn thuần.

Từ góc nhìn đầu tư, Art-Urban mang lại lợi thế rõ rệt về khả năng vận hành linh hoạt. Cấu trúc mở cho phép các mô hình kinh doanh thích ứng với nhiều phân khúc – từ bán lẻ, F&B đến dịch vụ trải nghiệm và các hoạt động theo mùa. Quan trọng hơn, môi trường kinh doanh giàu bản sắc giúp thương gia dễ dàng xây dựng giá trị thương hiệu gắn liền với không gian và cộng đồng.

Mặt tiền kinh doanh tại Essensia Broadway được thiết kế như những sân khấu trình diễn cá tính thương hiệu.

Tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Nguyễn Hữu Thọ với lộ giới quy hoạch lên đến 60 m, Essensia Broadway của Nhà phát triển Phú Long là một minh chứng tiêu biểu cho cách tiếp cận mô hình Art-Urban - phố thị thương mại và nghệ thuật đầu tiên tại Nam Sài Gòn.

Dự án được kiến tạo từ cảm hứng Broadway cùng ngôn ngữ kiến trúc Art-Deco đặc trưng, đáp ứng cao các yêu cầu về logistics trong kinh doanh thương mại. Theo đó, các khoảng lùi mặt tiền được tính toán để dễ tiếp cận, thuận tiện dừng đỗ cho khách mua sắm; trong khi hệ thống tiếp cận phía sau từng căn cho phép vận chuyển hàng hóa độc lập, không xung đột với dòng khách phía trước. Đây là những tiêu chí kỹ thuật quan trọng, giúp hoạt động bán lẻ diễn ra thuận lợi nhưng lại rất hiếm gặp ở các sản phẩm nhà phố thương mại đơn lẻ trong khu vực lõi đô thị.

Essensia Broadway sở hữu lợi thế rõ rệt về lưu lượng khách. Dự án tiếp cận trực tiếp gần 30.000 cư dân hiện hữu của cụm đô thị Celesta City và Dragon City – nhóm khách hàng có tần suất sử dụng dịch vụ cao và ổn định. Khoảng cách chỉ gần 1 km đến trạm Metro số 4 càng củng cố khả năng kết nối, đưa Essensia Broadway vào cấu trúc phát triển đô thị Nam Sài Gòn theo định hướng TOD, nơi bán lẻ gắn chặt với dòng chảy giao thông công cộng và nhịp sống đô thị hiện đại.

Thay vì theo đuổi những “điểm nóng” mang tính thời điểm, Essensia Broadway hướng tới việc kiến tạo một môi trường kinh doanh giàu bản sắc và sống động – nơi các mặt tiền được thiết kế như những sân khấu trình diễn cá tính thương hiệu, giúp nhãn hàng hiện diện rõ nét trong đời sống đô thị, xây dựng mối gắn kết với cộng đồng cư dân và từng bước gia tăng giá trị khai thác theo thời gian.

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ ngày càng chọn lọc, Art-Urban là lời giải chiến lược cho các thương gia bán lẻ theo đuổi tầm nhìn dài hạn. Lựa chọn Essensia Broadway, vì thế, không chỉ là lựa chọn một mặt bằng kinh doanh hiệu quả mà là tham gia vào một cấu trúc đô thị đã được thiết kế để tạo ra giá trị bền vững qua nhiều chu kỳ thị trường.