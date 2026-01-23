Sáng nay, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư

(VTC News) -

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được phát đi chiều 22/1 nêu rõ sáng 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất.

Các đại biểu bỏ phiếu kín bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV tại phiên họp ngày 22/1. (Ảnh: TTXVN)

Theo thông lệ, sau khi Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, Trung ương tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Kết quả bầu được báo cáo và công bố trước khi đại hội bế mạc.

Theo Điều lệ Đảng, Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị; bầu Tổng Bí thư trong số Ủy viên Bộ Chính trị; thành lập Ban Bí thư gồm Tổng Bí thư, một số Ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công và một số Ủy viên Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương bầu trong số Ủy viên Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương khóa mới cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong số các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương quyết định.

Trong ngày 22/1, Đại hội XIV của Đảng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV gồm 200 người, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Theo danh sách công bố, trong 16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, có 10 người tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Trong đó, 3 lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

7 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục trúng cử Ban Chấp hành Ủy viên Trung ương khóa XIV, gồm: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Đại tướng, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Dự kiến Đại hội XIV của Đảng họp phiên bế mạc vào chiều 23/1.