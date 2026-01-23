(VTC News) -

Theo Reuters, ngày 22/1, Liên minh châu Âu (EU) triệu tập một Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp tại Brussels, Bỉ, nhằm thống nhất lập trường chung trước những tuyên bố và động thái gần đây của Mỹ.

Tại cuộc họp, các lãnh đạo EU cho biết họ mong muốn nối lại thỏa thuận thương mại với Washington, song vẫn giữ thái độ thận trọng trước nguy cơ Mỹ tiếp tục thay đổi lập trường.

Trước đó, Nghị viện châu Âu (EP) ngày 20/1 quyết định tạm dừng tiến trình phê chuẩn thỏa thuận EU-Mỹ trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt các biện pháp thuế quan liên quan tới vấn đề Greenland.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng việc Mỹ rút lại các đe dọa đối với châu Âu cho thấy lập trường cứng rắn của EU đã phát huy hiệu quả. “Chúng tôi đã thành công nhờ lập trường kiên quyết”, bà nói.

Châu Âu mong muốn nối lại thỏa thuận thương mại với Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng căng thẳng đang có dấu hiệu hạ nhiệt và điều này cần được hoan nghênh. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh EU vẫn “cực kỳ cảnh giác” và sẵn sàng kích hoạt các công cụ sẵn có nếu một lần nữa trở thành mục tiêu của các mối đe dọa, trong đó có những biện pháp trừng phạt thương mại mạnh tay mà khối từng cân nhắc.

Các quan chức cho biết EU từng sẵn sàng triển khai gói thuế trả đũa trị giá 93 tỷ euro đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, cùng các biện pháp chống cưỡng ép, nếu Washington thực hiện các mức thuế dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/2.

Theo các quan chức EU, những phát ngôn cứng rắn gần đây của Tổng thống Trump đã làm lung lay niềm tin của các nước thành viên vào tính ổn định trong chính sách của Mỹ.

“Quan hệ xuyên Đại Tây Dương rõ ràng đã chịu một cú sốc lớn trong tuần qua”, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas nhận định.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa khẳng định EU sẽ bảo vệ các quốc gia thành viên, người dân và doanh nghiệp trước mọi hình thức gây sức ép. Phần lớn các nhà lãnh đạo đều cho rằng quan hệ với Mỹ vẫn mang ý nghĩa chiến lược đối với EU và là mối quan hệ mà khối sẵn sàng nỗ lực duy trì, với điều kiện phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.

Dù Tổng thống Trump đã tuyên bố rút lại đe dọa áp thuế châu Âu, nhiều nhà lãnh đạo EU vẫn lo ngại ông có thể tiếp tục thay đổi lập trường. Một nhà ngoại giao EU cho rằng ông Trump “đã vượt qua lằn ranh đỏ” và châu Âu cần giảm sự phụ thuộc vào Mỹ trong nhiều lĩnh vực.