Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc rét đỉnh điểm, Mẫu Sơn -0,1°C

(VTC News) -

Từ 22h ngày 22/1 đến 7h ngày 23/1, toàn miền Bắc chìm trong rét đậm, rét hại. Đã có 21 trạm khí tượng thuộc 12 tỉnh, thành phố quan trắc được nhiệt độ dưới 10°C, trong đó, đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ở độ cao 1.500m, nhiệt độ giảm xuống -0,1°C. Băng giá đã xuất hiện ở đỉnh Mẫu Sơn trong ngày hôm qua 22/1.

Trong đó, 3 trạm khí tượng nhiệt độ thực đo trong thời gian này ghi nhận 4°C gồm: Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Tuyên Quang), Tam Đảo (Phú Thọ).

Ngoài ra, Trùng Khánh (Cao Bằng) 5°C; Mộc Châu (Sơn La), Lạng Sơn 6°C; Sơn La, Cao Bằng, Nam Định (Thái Bình), Sơn Động (Bắc Ninh) 8°C.

Bảng nhiệt độ thực đo từ 22h ngày 22/1 đến 7h ngày 23/1. (Nguồn: NCHMF)

Các trạm khí tượng quan trắc được nhiệt độ thấp nhất 9°C gồm: Tam Đường (Lai Châu), Bắc Kạn (Thái Nguyên), Thái Nguyên, Phù Liễn (TP Hải Phòng), Bắc Giang (Bắc Ninh), Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Bình (Hưng Yên), Hà Nam (Ninh Bình), Cúc Phương (Ninh Bình).

Các khu vực khác, nhiệt độ thực đo từ đêm qua đến sáng nay phổ biến 10-11°C, trong đó, trạm Hà Đông (Hà Nội) 10,3°C. Riêng Điện Biên, nhiệt độ ghi nhận 16°C.

Nhiệt độ thực đo thấp nhất tại Thanh Hoá trong thời gian này cũng chỉ dao động 10-11°C.

Đây là những ngày rét đỉnh điểm ở miền Bắc, từ ngày mai 24/1, khu vực này tăng nhiệt nhẹ, kết thúc rét đậm, rét hại diện rộng nhưng nhiệt độ trung bình ngày vẫn trong ngưỡng rét đậm.

Từ tháng 11/2025 đến ngày 20/1/2026, đã xảy ra 8 đợt không khí lạnh vào ngày 3/11, đêm 17/11, đêm 24/11, ngày 3/12, ngày 13/12, đêm 24/12, đêm 1/1 và ngày 5/1 (không khí lạnh tăng cường).

Hiện là đợt rét đậm, rét hại diện rộng thứ 2 trong tháng 1/2026. Trong đó, đợt không khí lạnh ngày 5/1 đã gây gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 tại trạm Bạch Long Vĩ và gây ra rét đậm, rét hại diện rộng cho Bắc Bộ từ ngày 6-9/1. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11°C, vùng núi 5-7°C, vùng núi cao có nơi dưới 4*C; sương muối, băng giá cũng xảy ra tại một số nơi vùng núi phía Bắc.

Dự báo thời tiết từ nay đến 20/2, không khí lạnh khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại ngắn ngày tại Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - Nghệ An, có thể kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở vùng núi cao.

Tại Bắc Bộ, Thanh Hóa - TP Huế, nhiệt độ trung bình phổ biến cao trung bình nhiều năm từ 0,5-1°C, có nơi trên 1,5°C; các khu vực khác phổ biến xấp xỉ.

Trong thời kỳ dự báo, dải đất từ Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có thể xảy ra một số đợt mưa diện rộng.

Tổng lượng mưa hầu khắp cả nước phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong đó, Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa - TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn 5-20mm; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới.