Chủ vườn ở Hà Nội đắp rêu giữ ẩm, chăm đào cổ thụ đón Tết Nguyên đán

Trước đây, người chơi đào rừng thường chú trọng đến những yếu tố như gốc to, thân chắc, có mốc, có nấm hoặc rêu mọc tự nhiên. Nắm bắt thị hiếu đó, nhiều nhà vườn tại các tỉnh miền núi đã chủ động chăm sóc đào theo hướng giữ được nét cổ kính, đồng thời gia tăng giá trị thẩm mỹ và độ bền của cây bằng việc đắp rêu giữ ẩm cho thân và gốc đào.