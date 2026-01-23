Đóng

Đang nhổ cỏ, nông dân Trung Quốc phát hiện kho báu 75 tỷ đồng

(VTC News) -

Đang làm cỏ, người đàn ông tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc bất ngờ đào được kho hòm vàng trị giá 75 tỷ đồng và hành động sau đó khiến ai cũng bất ngờ.

THÙY DƯƠNG
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới