+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Đang nhổ cỏ, nông dân Trung Quốc phát hiện kho báu 75 tỷ đồng
(VTC News) -
Đang làm cỏ, người đàn ông tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc bất ngờ đào được kho hòm vàng trị giá 75 tỷ đồng và hành động sau đó khiến ai cũng bất ngờ.
THÙY DƯƠNG
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc hôm nay 23/1 trên kênh nào?
06:38 23/01/2026
Lịch bóng đá
Danh sách 32 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV thuộc Đảng bộ Chính phủ
06:38 23/01/2026
Chính trị
Mỗi ngày nên đánh răng mấy lần?
06:35 23/01/2026
Tư vấn
Mua nhà đất cuối năm cần lưu ý gì?
06:30 23/01/2026
Bất động sản
Giá vàng hôm nay 23/1: Lập đỉnh cao chưa từng có, sắp chạm 5.000 USD/ounce
06:29 23/01/2026
Tin giá vàng
Lịch thi đấu U23 châu Á 2026 mới nhất hôm nay: U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc
06:18 23/01/2026
Lịch bóng đá
Cảnh sát Malaysia: Thủ phạm vụ gian lận nhập tịch bị phạt đánh đòn
06:09 23/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Mẫu tủ bếp chữ U độc đáo được ưa chuộng hiện nay
06:09 23/01/2026
Bất động sản
Dự báo thời tiết 23/1: Miền Bắc rét buốt, thấp nhất dưới 3°C, đề phòng mưa tuyết
04:30 23/01/2026
Thời tiết
Hiệu trưởng được quyền quyết định cho học sinh nghỉ học căn cứ bản tin thời tiết
23:02 22/01/2026
Tin tức - Sự kiện
Đăng tin sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước, giảng viên bị phạt 7,5 triệu
21:40 22/01/2026
Bản tin 113
Nguy cơ bị xử thua tuyển Việt Nam, HLV Malaysia nói FIFA bất công
21:21 22/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Vàng vượt 170 triệu đồng/lượng rồi lao dốc, chuyên gia cảnh báo rủi ro
21:10 22/01/2026
VTC NEWS TV
Podcast: Tiền lì xì của con: Giữ hay trả?
21:05 22/01/2026
VTC NEWS TV
10 Ủy viên Bộ Chính trị tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV
21:05 22/01/2026
Chính trị
Đại tướng Lương Tam Quang tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
20:50 22/01/2026
Chính trị
Đại tướng Phan Văn Giang tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
20:28 22/01/2026
Chính trị
Danh sách 180 Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
20:24 22/01/2026
Đại hội Đảng XIV
Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
20:19 22/01/2026
Chính trị
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV
20:18 22/01/2026
Chính trị
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV
20:16 22/01/2026
Chính trị
Danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV
19:48 22/01/2026
Chính trị
Danh sách 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV
19:45 22/01/2026
Chính trị
Danh sách 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV
19:42 22/01/2026
Chính trị
Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
19:30 22/01/2026
Chính trị
Danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ xe tải tông loạt phương tiện ở Huế
19:26 22/01/2026
Tin nóng
Con rể ông Trump nêu kế hoạch phát triển Gaza theo mô hình đô thị cao tầng
19:21 22/01/2026
Thời sự quốc tế
Tổng thống Trump chính thức ký kết, ra mắt 'Hội đồng Hòa bình'
18:56 22/01/2026
Thời sự quốc tế
Bỏ phiếu Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
18:55 22/01/2026
Chính trị
Xe tải tông nhiều phương tiện, 4 người thương vong: Chủ tịch TP Huế chỉ đạo nóng
18:39 22/01/2026
Tin nóng