Đại tướng Lương Tam Quang tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

(VTC News) -

Chiều 22/1, Đại hội XIV của Đảng bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Công an, là một trong 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đại tướng Lương Tam Quang.

Đại tướng Lương Tam Quang sinh ngày 17/10/1965, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ Cử nhân chuyên ngành Điều tra tội phạm; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước năm 2012, ông Lương Tam Quang là Trợ lý Thứ trưởng Bộ Công an. Sau đó, ông giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Chánh Văn phòng Bộ Công an kiêm người phát ngôn của Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Công an, kiêm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Tháng 6/2024, Quốc hội khóa XV phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lương Tam Quang.

Ngày 20/10/2024, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang được thăng cấp bậc hàm Đại tướng.

Nhóm phóng viên