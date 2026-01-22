Tổng thống Trump chính thức ký kết, ra mắt 'Hội đồng Hòa bình'

(VTC News) -

Phát biểu trong bài diễn văn kéo dài gần 20 phút trước lễ ký, ông Trump cho biết Hội đồng Hòa bình trước mắt sẽ tập trung vào việc củng cố lệnh ngừng bắn tại Gaza, đồng thời có thể đảm nhận vai trò rộng hơn trong việc xử lý các thách thức an ninh và hòa bình toàn cầu.

“Tôi tin rằng chúng ta sẽ rất thành công tại Gaza", Tổng thống Mỹ tuyên bố, đồng thời cho biết ông sẽ bảo đảm khu vực này được phi quân sự hóa và “được tái thiết một cách đẹp đẽ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong lễ công bố sáng kiến “Hội đồng Hòa bình” nhằm giải quyết các xung đột toàn cầu, bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 56 tại Davos, Thụy Sĩ, ngày 22/1/2026. (Ảnh: Reuters/Denis Balibouse)

Ông Trump cho rằng thế giới hiện nay “giàu có hơn, an toàn hơn và hòa bình hơn” so với thời điểm trước khi ông bắt đầu nhiệm kỳ hai, đồng thời nhấn mạnh chính quyền của ông đã tích cực tham gia vào việc giải quyết nhiều điểm nóng trên thế giới.

Theo Tổng thống Mỹ, Hội đồng Hòa bình được thiết kế để phối hợp chặt chẽ với Liên hợp quốc và các cơ chế quốc tế hiện có.

“Khi hội đồng được thành lập đầy đủ, chúng tôi có thể triển khai nhiều sáng kiến quan trọng cùng với Liên hợp quốc", ông Trump tuyên bố, nhấn mạnh Liên hợp quốc có những tiềm năng rất lớn mà hiện chưa được khai thác hết.

Trong bài phát biểu, ông Trump cũng đề cập tới một số điểm nóng khác, trong đó có tình hình Trung Đông. Ông cho biết ưu tiên tiếp theo của Mỹ là thúc đẩy chấm dứt giao tranh giữa Hezbollah và Lebanon.

“Chúng ta phải làm điều gì đó về vấn đề này", ông nói.

Lễ ký hiến chương được tổ chức tại Davos, nơi đang diễn ra Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên với sự tham dự của nhiều nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ và tập đoàn lớn trên thế giới. Theo Reuters, hiện đã có khoảng 35 quốc gia cam kết tham gia Hội đồng Hòa bình, trong đó có Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Belarus và Việt Nam. Một số quốc gia khác cho biết đang nghiên cứu đề xuất và sẽ sớm đưa ra quyết định.

Việc thành lập Hội đồng Hòa bình cũng đã được thông qua trong một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong khuôn khổ kế hoạch hòa bình Gaza của ông Trump. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Rolando Gomez cho biết Liên hợp quốc sẵn sàng phối hợp với hội đồng trong phạm vi nghị quyết này.

Phát biểu sau Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh sáng kiến Hội đồng Hòa bình xuất phát từ tầm nhìn và quyết tâm của nhà lãnh đạo Mỹ trong việc tìm kiếm các giải pháp cho những cuộc xung đột kéo dài.

“Chúng ta có mặt tại đây hôm nay là nhờ tầm nhìn của Tổng thống Trump", Ngoại trưởng Rubio khẳng định. Ông nói thêm rằng “vài tháng trước, người ta còn cho rằng những cuộc xung đột đang diễn ra là không thể giải quyết”, đồng thời cho biết “tất cả các con tin đang bị giam giữ [tại Gaza] – không ai nghĩ rằng vấn đề này có thể đi đến một giải pháp”.