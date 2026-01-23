Bàn chân xuất hiện những dấu hiệu này, thận có thể đang 'kêu cứu'

(VTC News) -

Thận là cơ quan nội tạng quan trọng, có nhiệm vụ lọc máu, loại bỏ chất thải và nước dư thừa ra khỏi cơ thể. Khi chức năng thận suy giảm, độc tố và dịch ứ đọng sẽ tích tụ, gây ra hàng loạt biểu hiện bất thường, trong đó bàn chân là một trong những vị trí dễ nhận biết sớm.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, nếu bàn chân xuất hiện những dấu hiệu dưới đây, người dân không nên chủ quan mà cần nghĩ đến khả năng thận đang gặp vấn đề.

Chân lạnh bất thường

Bàn chân là bộ phận xa tim nhất, phụ thuộc nhiều vào tuần hoàn máu. Khi thận suy yếu, quá trình điều hòa nước và lưu thông máu bị ảnh hưởng, khiến máu khó đến được các chi dưới, làm bàn chân thường xuyên lạnh, ngay cả khi thời tiết không lạnh hoặc đã giữ ấm đầy đủ.

Ngoài ra, rối loạn chức năng thận còn khiến nước bị ứ lại ở chân dưới, gây phù nề. Tình trạng tuần hoàn kém kéo dài có thể khiến bàn chân luôn trong trạng thái lạnh, tê bì.

Phù chân

Bác sĩ Dương Văn Trung (chuyên khoa thận - tiết niệu) cho biết, khi thận bị tổn thương, chức năng lọc và đào thải dịch suy giảm, khiến dịch thoát ra khỏi lòng mạch và gây phù nề, đặc biệt là ở bàn chân và cổ chân.

Phù chân là dấu hiệu điển hình của bệnh thận (Ảnh: Pharmacity)

Phù chân có thể là dấu hiệu cảnh báo hội chứng thận hư – tình trạng tổn thương cầu thận khiến protein (albumin) trong máu bị mất qua nước tiểu, làm giảm áp lực keo trong mạch máu. Hậu quả là nước bị đẩy ra ngoài mô, gây sưng phù.

Móng chân nhợt nhạt, biến dạng

Người có thận khỏe mạnh thường có móng chân hồng hào, nhẵn và đều. Khi thận bị tổn thương, tuần hoàn máu kém khiến móng chân và vùng da xung quanh không được cung cấp đủ máu, dẫn đến móng nhợt nhạt, trắng bệch.

Một số trường hợp còn xuất hiện tình trạng móng mỏng, dễ gãy, mọc lệch hoặc biến dạng. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy chức năng thận đã bị ảnh hưởng và cần được kiểm tra y tế.

Ngoài các biểu hiện ở bàn chân, người mắc bệnh thận còn có thể gặp các triệu chứng khác như nước tiểu nhiều bọt, tăng cân nhanh do giữ nước, mệt mỏi, ăn kém, huyết áp tăng.

Nếu tình trạng phù nề kéo dài, người bệnh có nguy cơ gặp các biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng da, loét da, giảm vận động, tăng huyết áp, suy tim, thậm chí khó thở do dịch tràn vào phổi.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi nhận thấy bàn chân có dấu hiệu phù, lạnh kéo dài hoặc móng chân bất thường, người dân nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh để bệnh thận tiến triển âm thầm gây hậu quả nghiêm trọng.