Bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam cắt và ghép thận trong một lần phẫu thuật

(VTC News) -

Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca mổ đặc biệt phức tạp, đồng thời cắt bỏ hai thận đa nang có khối lượng gần 10kg ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối và ghép thận mới. Tất cả được thực hiện trong cùng một lần phẫu thuật. Bệnh nhân là ông Huỳnh L. (sinh năm 1972, trú phường Thanh Thuỷ, TP Huế).

Thành công này đánh dấu bước tiến quan trọng của y học Việt Nam trong lĩnh vực ghép tạng chuyên sâu.

GS.TS Phạm Như Hiệp – Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, ca phẫu thuật được thực hiện trong định hướng chiến lược phát triển các kỹ thuật ghép tạng chuyên sâu của bệnh viện. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một bệnh nhân vừa được cắt bỏ hai thận đa nang khổng lồ, vừa được ghép thận ngay trong cùng một cuộc mổ.

Bệnh nhân Huỳnh L. ổn định sức khoẻ sau khi được ghép thận. (Ảnh: Nhật Tân)

Ông L. mắc bệnh thận – gan đa nang dẫn đến suy thận giai đoạn cuối. Trước phẫu thuật, bệnh nhân trong tình trạng bụng chướng căng do hai khối thận đa nang khổng lồ chèn ép, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt. Qua quá trình đánh giá, sàng lọc nghiêm ngặt, các bác sỹ xác định cả người hiến và người nhận đều đạt đầy đủ các tiêu chuẩn để thực hiện ca ghép thận.

Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ, với sự phối hợp của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực ghép tạng. Ê kíp cắt thận đa nang do PGS.TS Phạm Ngọc Hùng, Trưởng khoa Ngoại Thận – Tiết niệu, phụ trách chính đã lấy bỏ đồng thời hai thận đa nang khổng lồ, tổng trọng lượng gần 10kg.

Quá trình mổ bảo tồn được tuyến thượng thận hai bên, kiểm soát chảy máu tối ưu, lượng máu mất chỉ khoảng 100ml và bệnh nhân không cần truyền máu.

Song song với việc cắt bỏ hai thận bệnh lý, thận ghép được lấy từ người hiến sống. Sau đó, với sự phối hợp của khoa Ngoại Lồng ngực – Tim mạch và khoa Gây mê Hồi sức tim mạch, các bác sỹ nối mạch máu và cắm niệu quản vào bàng quang.

Các mốc thời gian trong phẫu thuật được kiểm soát chặt chẽ, với thời gian thiếu máu nóng 5 phút và thiếu máu lạnh 25 phút. Ngay sau khi nối mạch máu, thận ghép được tưới máu toàn bộ, căng hồng đều và có nước tiểu ngay trên bàn mổ, cho thấy chức năng thận ghép hoạt động tốt.

Diễn biến hậu phẫu ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Sau 48 giờ, chức năng thận cải thiện rõ rệt, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, không cần truyền máu trong và sau mổ. Sau một tuần điều trị, bệnh nhân hồi phục tốt và dự kiến ra viện sau hai tuần.

Theo PGS.TS Phạm Ngọc Hùng, đây là ca cắt thận đa nang khổng lồ và ghép thận đồng thời đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam. Hiện nay, trên thế giới chỉ có hai trung tâm y tế triển khai được kỹ thuật phức tạp này, điều đó khẳng định trình độ chuyên môn cao của đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế.