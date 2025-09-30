Hai ca ghép thận thành công tại Phú Thọ, bệnh nhân đã ra viện

(VTC News) -

Xúc động khi chứng kiến con khỏe mạnh, rạng rỡ trong ngày ra viện, đại diện gia đình người bệnh được ghép tạng chia sẻ: “Sau thời gian dài chờ đợi và hy vọng, chúng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn khi có gia đình người bệnh chết não quyết định hiến tặng mô, tạng".

Đại diện gia đình người bệnh được ghép thận phát biểu gửi lời cảm ơn tấm lòng nhân ái của người bệnh và gia đình người bệnh ở Phú Thọ đã đồng ý hiến tạng.

Người nhà cho biết: "Người thân may mắn khi có kết quả phù hợp, được ghép thận, trong khi còn hàng nghìn người khác vẫn đang chờ được ghép. Khi được thông báo ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, gia đình chúng tôi vỡ òa hạnh phúc. Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã biến ước mơ của con tôi, của gia đình tôi trở thành hiện thực.

Thay mặt những người bệnh và gia đình người bệnh được ghép thận, xin cảm tạ tấm lòng nhân ái của người bệnh và gia đình người bệnh ở Phú Thọ đã đồng ý hiến tạng để người nhà của chúng tôi có cơ hội được hồi sinh cuộc sống mới.

Gia đình cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đã trực tiếp phẫu thuật ghép thận, hồi sức, cũng như các cán bộ y tế của Trung tâm Thận - Lọc máu nói riêng và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nói chung, đã dốc sức điều trị và chăm sóc tận tình để cả hai người bệnh ghép thận có thể bình phục như ngày hôm nay".

Trước đó, vào ngày 10/9, sau khi được sự đồng ý của gia đình người bệnh và hoàn thiện các thủ tục pháp lý về hiến ghép mô, tạng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tiến hành ca phẫu thuật lấy 06 tạng của người hiến sau khi chết não.

Ngay sau đó, 2 quả thận đã được ghép cho 2 người bệnh suy thận mạn lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, 4 mô, tạng còn lại được chuyển về ghép cho người bệnh tại các bệnh viện lớn khác.

Các bác sĩ và người bệnh, người nhà người bệnh tri ân người hiến tạng chết não.

Ca phẫu thuật ghép thận diễn ra thuận lợi, sức khỏe người bệnh sau ghép tiến triển tốt. Trải qua 14 ngày được theo dõi sát sao bởi các bác sĩ, điều dưỡng tại Trung tâm Thận - Lọc máu và Khoa Ngoại thận - Tiết niệu, cùng sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị hiện đại và các kỹ thuật chuyên sâu, cả hai người bệnh đã bình phục, các chỉ số sức khỏe ổn định và được ra viện.

Phát biểu tại buổi chia tay hai người bệnh ghép thận ra viện, PGS.TS. Nguyễn Văn Sơn - Phó Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã gửi lời chúc mừng tới người bệnh và gia đình, đồng thời cảm ơn người bệnh và gia đình người bệnh đã tin tưởng lựa chọn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ là nơi điều trị trong suốt thời gian trước đây cũng như thực hiện ca ghép thận vừa qua. Bệnh viện sẽ tiếp tục đồng hành cùng người bệnh theo dõi và chăm sóc sức khỏe trên chặng đường phía trước.

PGS.TS. Nguyễn Văn Sơn - Phó Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng hai người bệnh được ghép thận trong ngày ra viện.

Người bệnh suy thận phải chạy thận nhân tạo chu kỳ gần như phải gắn liền với bệnh viện, không thể sinh hoạt, lao động như bình thường. Vì vậy, với hai người bệnh trên, việc nhận được thận từ người cho chết não và được ghép thận thành công là một sự may mắn, một niềm hạnh phúc lớn lao. Nhờ đó, họ đã có thể trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường bên gia đình.

Hiện nay, ghép thận đã trở thành một trong những kỹ thuật chuyên sâu được thực hiện thường quy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Trải qua 10 năm triển khai với tỷ lệ người bệnh sau ghép thận hồi phục tốt đạt 100% không chỉ khẳng định những bước tiến vững chắc về trình độ, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ mà còn mở ra cơ hội cho người bệnh trong và ngoài tỉnh “hồi sinh” những cuộc đời mới.

Nhân đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cũng kêu gọi người dân tham gia đăng ký hiến mô, tạng để góp phần cứu sống những người bệnh nặng đang ngày đêm mòn mỏi chờ tạng ghép và chung tay lan tỏa tinh thần nhân văn “Cho đi là còn mãi”.