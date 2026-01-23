Chiêm ngưỡng sắc màu độc đáo của rừng khộp lớn nhất Việt Nam mùa trút lá

Không chỉ có lá đổ, đây cũng là giai đoạn cây rừng lột đi lớp vỏ cũ sần xì để phát triển thêm. Đây cũng là lúc lực lượng của Vườn Quốc gia sẽ đốt thảm thực bì để phòng chống cháy rừng, các lớp vỏ trên các thân cây sẽ khô dần, nứt nẻ, lửa cháy đến đâu thì vỏ cây sẽ bong ra và rụng đến đó. Đây cũng là cách tự vệ của các loài thực vật sinh sống trong Vườn Quốc gia Yok Đôn.