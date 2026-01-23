Chiêm ngưỡng sắc màu độc đáo của rừng khộp lớn nhất Việt Nam mùa trút lá

Cận cảnh sắc màu độc đáo của rừng khộp Vườn quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk) mùa lá đổ
Cứ vào khoảng cuối tháng 11 hàng năm, rừng khộp rộng lớn ở Vườn quốc gia Yók Đôn ( xã Buôn Đôn, Đắk Lắk) lại khoác lên mình 'chiếc áo' sặc sỡ.
Tấm áo mới cam, vàng, đỏ sống động, độc đáo được tạo thành do rừng khộp thay lá.
Bên con sông Sêrêpôk huyền thoại, nước chảy quanh năm, dưới nền trời xanh ngắt, hàng nghìn hecta rừng khộp đồng loạt thay lá, tạo nên một khung cảnh ấn tượng.
Khi mùa khô đến, cây khộp sẽ bắt đầu rụng lá, để lại một không gian rộng lớn với những cánh rừng trần trụi, sau đó là những tán lá mới xanh tươi. Sự thay đổi này mang đến một vẻ đẹp độc đáo, thu hút du khách tìm đến để chiêm ngưỡng.
Dưới mặt đất là những lớp lá khô xào xạc, rụng phủ kín lối đi tạo thành một thảm vàng óng ả.
Rừng khộp mùa thay lá không chỉ mang lại cảnh sắc đẹp mắt mà còn tạo ra một không khí trong lành, dễ chịu cho những ai yêu thích khám phá và tìm hiểu thiên nhiên.
Mùa thay lá ở rừng khộp Đắk Lắk thường kéo dài từ tháng 12 năm trước đến hết tháng 2 năm sau. Đây là khoảng thời gian khu rừng có không gian sắc màu, mang lại một cảm giác tĩnh lặng,hoài cổ.
Không chỉ có lá đổ, đây cũng là giai đoạn cây rừng lột đi lớp vỏ cũ sần xì để phát triển thêm. Đây cũng là lúc lực lượng của Vườn Quốc gia sẽ đốt thảm thực bì để phòng chống cháy rừng, các lớp vỏ trên các thân cây sẽ khô dần, nứt nẻ, lửa cháy đến đâu thì vỏ cây sẽ bong ra và rụng đến đó. Đây cũng là cách tự vệ của các loài thực vật sinh sống trong Vườn Quốc gia Yok Đôn.
Vườn Quốc gia Yok Đôn rộng hơn 115 ngàn héc ta, là nơi duy nhất ở nước ta có hệ sinh thái rừng khộp tự nhiên rộng lớn. Đây là loại rừng đặc hữu của Tây Nguyên, Việt Nam nói riêng và của vùng Đông Nam Á nói chung; được xếp vào loại A trong các khu bảo vệ có tầm quan trọng quốc tế.
Công tác quản lý, bảo vệ rừng nơi đây luôn được đặc biệt chú trọng nhất là vào mùa khô, mùa lá đổ. Lực lượng kiểm lâm thường xuyên tuần tra trong thời thiết nóng bức để xử lý các vật liệu cháy và cảnh báo những đám cháy có nguy cơ ảnh hưởng đến động, thực vật sinh sống trong Vườn Quốc gia.
Ngoài ra, các cán bộ kiểm lâm cũng tổ chức tuần tra dọc các tuyến suối, băng qua các cánh rừng để bảo vệ các loài động vật khỏi sự săn bắn của con người.
Ông Vũ Đức Giỏi, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ Vườn Quốc gia Yok Đôn cho biết, nơi đây có hệ sinh thái đặc trưng là rừng thưa cây lá rộng, rụng lá nhiệt đới hay còn gọi là rừng khộp. Rừng ở đây chủ yếu là cây có dầu, có khả năng chịu hạn tốt vào mùa khô Tây Nguyên, tạo ra hệ sinh thái rất đặc trưng.
Tháng 11/2024, Vườn quốc gia Yok Đôn được xác lập kỷ lục là vườn quốc gia bảo tồn hệ sinh thái rừng khộp lớn nhất Việt Nam.