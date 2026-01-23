Người dân tháo dỡ nhà phục vụ dự án cải tạo kênh ô nhiễm bậc nhất TP.HCM

Ông Hoàng Văn Minh, người dân sinh sống nhiều năm ven rạch Xuyên Tâm, cho biết gia đình ông cùng các hộ xung quanh đã chủ động tháo dỡ nhà để di dời. “Có hộ tháo dỡ toàn bộ, có hộ chỉ tháo một nửa vì chỉ một phần nhà nằm trong phạm vi dự án. Người dân rất mong dự án sớm triển khai để không còn cảnh hôi thối từ dòng kênh nước đen, cuộc sống và cảnh quan khu vực được cải thiện”, ông Minh chia sẻ.