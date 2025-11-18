TP.HCM khởi công hai gói thầu hơn 2.370 tỷ đồng cải tạo rạch Xuyên Tâm

(VTC News) -

Ngày 18/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM tổ chức lễ khởi công hai gói thầu XL-01 và XL-02 thuộc dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (đoạn từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật). Đây là bước triển khai quan trọng nhằm hình thành trục giao thông, cảnh quan kết nối các khu vực An Nhơn - Bình Lợi Trung - Bình Thạnh - Gia Định.

Rạch Xuyên Tâm là một trong những kênh rạch ô nhiễm bậc nhất TP.HCM.

Ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án, cho biết dự án rạch Xuyên Tâm được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng. Tuyến rạch có chiều dài 8,865 km, được đầu tư nạo vét, xây dựng kè bê tông dự ứng lực, hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải, đường giao thông hai bên bờ, công viên – mảng xanh, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật.

Dự án gồm ba gói thầu xây lắp. Gói XL-01 dài khoảng 2,94 km từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến cầu Bùi Đình Túy.

Gói XL-02 dài khoảng 4,51 km từ cầu Bùi Đình Túy đến đường Lương Ngọc Quyến. Gói XL-03 dài 1,3 km đến sông Vàm Thuật và đã khởi công từ tháng 5/2025, hiện ở giai đoạn thi công đại trà, phấn đấu hoàn thành tháng 11/2026.

Ông Phúc cho biết, hai gói XL-01, XL-02 được khởi công lần này đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư và yêu cầu thi công bảo đảm chất lượng, mỹ quan đô thị, an toàn và vệ sinh môi trường.

Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2028. Khi đưa vào khai thác, tuyến rạch sẽ cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị và tạo trục kết nối giao thông mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường, nhận định rạch Xuyên Tâm là dự án hạ tầng quy mô lớn, liên quan hơn 2.000 hộ dân nên công tác bồi thường và tái định cư phải được ưu tiên.

Ông yêu cầu các đơn vị tăng cường thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ. Gói XL-03 cần rút ngắn thời gian hoàn thành xuống khoảng tháng 9/2026; hai gói XL-01 và XL-02 phải phấn đấu hoàn thành trong năm 2027, sớm hơn một năm so với kế hoạch.

Ông Cường lưu ý năm 2025 dự án được bố trí 1.800 tỷ đồng nhưng mới giải ngân gần 50%, yêu cầu đẩy nhanh thi công để hoàn thành kế hoạch vốn. Chính quyền bốn phường liên quan phải bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 11, đồng thời rà soát quy hoạch dọc tuyến và chuẩn bị các hạ tầng kết nối.

Bên cạnh đó, thành phố đã phê duyệt dự án bồi thường - tái định cư rạch Văn Thánh hơn 6.300 tỷ đồng, hơn 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Dự án sẽ áp dụng kinh nghiệm từ rạch Xuyên Tâm để tăng tốc độ triển khai, cải thiện môi trường và chỉnh trang đô thị.

Hai gói thầu XL-01 và XL-02 có tổng mức đầu tư khoảng 2.370 tỷ đồng. Trong đó, gói XL-01 hơn 1.160 tỷ đồng, thời gian thực hiện khoảng 950 ngày, do liên danh Trungnam E&C - Xây dựng 68 - Nga Hải - Đê kè và Phát triển Nông thôn Hải Dương đảm trách. Gói XL-02 trị giá 1.210 tỷ đồng do liên danh Đại Á Châu - Xây dựng số 5 - Bê tông ly tâm Thủ Đức 1 - D.N.T thi công.