Dàn xe VF9 mui trần đón Phương Nhi làm lễ hằng thuận với con trai tỷ phú

Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng - con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng - đã thực hiện nghi thức hằng thuận tại chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn, tọa lạc trên đỉnh núi Chín Khúc (Nha Trang, Khánh Hòa).

Á hậu Phương Nhi và con trai tỷ phú làm lễ hằng thuận vào sáng 22/1.

Buổi lễ diễn ra trong không gian thanh tịnh, với sự chứng kiến của cha mẹ hai bên cùng một số thành viên thân thiết trong gia đình. Tại đây, cô dâu chú rể lắng nghe những chia sẻ về đạo lý vợ chồng, chữ hiếu và trách nhiệm xây dựng gia đình. Lễ hằng thuận được xem như dấu mốc tinh thần quan trọng, giúp đôi uyên ương định hướng cuộc sống hôn nhân trên nền tảng yêu thương, thấu hiểu và đồng hành lâu dài.

Buổi lễ diễn ra với sự chứng kiến của cha mẹ hai bên cùng một số thành viên thân thiết trong gia đình.

Trong nghi lễ, Phương Nhi diện áo dài lụa thêu hoa sen tông vàng đồng nhã nhặn, trong khi chú rể Minh Hoàng lựa chọn áo dài lụa cùng gam màu, thêu họa tiết mặt trời và đỉnh núi, tạo sự hài hòa nhưng vẫn tôn nét mạnh mẽ, chững chạc.

Đáng chú ý, cô dâu được đón bằng dàn xe VF9 mui trần - sản phẩm nổi tiếng của gia đình nhà chồng.

Xe dâu tuyệt đẹp từ mẫu VF9 mui trần.

Đoàn xe VinFast với các dòng xe sang nhất như Lạc Hồng, VF9, VF8 đưa gia đình cô dâu chú rể lên chùa làm lễ hằng thuận.

Địa điểm tổ chức lễ là Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn, ngôi chùa nằm ở độ cao khoảng 500 m so với mực nước biển, nổi bật với bảo tháp 13 tầng cao 39 m dát vàng. Từ đây có thể phóng tầm mắt bao quát gần như toàn cảnh thành phố Nha Trang cùng nhiều địa danh nổi tiếng như vịnh Ninh Vân, Hòn Tre, Hòn Mun, Hòn Tằm, đảo Yến - Hòn Nội…

Cũng trong ngày 22/1, cặp đôi tổ chức lễ vu quy trước sự chứng kiến của hai bên gia đình. Trong suốt buổi lễ, chú rể Minh Hoàng luôn nắm tay, ân cần chăm sóc cô dâu. Sau khi hoàn tất các nghi thức, anh rước Phương Nhi về bằng xe mui trần màu hồng. Cô dâu không giấu được niềm hạnh phúc, liên tục nở nụ cười rạng rỡ và trao cho chồng những cử chỉ thân mật trước khi xe lăn bánh.

Tối cùng ngày, tiệc cưới được tổ chức theo phong cách sang trọng, với yêu cầu an ninh nghiêm ngặt nhằm đảm bảo sự riêng tư. Nhiều gương mặt trong giới giải trí xuất hiện chúc mừng cặp đôi như Đỗ Thị Hà - doanh nhân Viết Vương, Lương Thùy Linh, Bảo Ngọc, Touliver, Soobin, diễn viên Ngọc Huyền…Bữa tiệc khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ.

Theo thiệp mời, dresscode được quy định riêng cho từng ngày, trong đó khách mời nữ được khuyến khích lựa chọn trang phục tông pastel, phù hợp với phong cách nhẹ nhàng, tinh tế mà cô dâu yêu thích. Ngoài tiệc cưới chính, cặp đôi còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm dành cho khách mời, nổi bật là giải thể thao mang tính kết nối, dự kiến diễn ra vào sáng 23/1.

Cặp đôi có cử chỉ tình tứ, ngọt ngào.

Trong ngày trọng đại, Phương Nhi thay nhiều mẫu váy cưới khác nhau, đều là các thiết kế đặt riêng. Sau lễ cưới, người đẹp được cho là sẽ tập trung cho cuộc sống gia đình và đồng hành cùng chồng trong công việc kinh doanh.