UNIBEN: Tích hợp giá trị bền vững vào tâm điểm chiến lược phát triển

(VTC News) -

Trong bối cảnh nền kinh tế xanh trở thành xu hướng tất yếu, UNIBEN không chỉ khẳng định vị thế là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành FMCG Việt Nam mà còn ghi dấu ấn tượng với chiến lược phát triển bền vững dài hạn. Bằng việc tích hợp các giá trị ESG vào lõi hoạt động, doanh nghiệp đang kiến tạo một hệ sinh thái sản xuất gắn liền với trách nhiệm môi trường và cộng đồng.

Bảo vệ môi trường - Xanh hóa từ dây chuyền đến bao bì

Tại UNIBEN, bảo vệ môi trường là một phần của quy trình vận hành. Doanh nghiệp thực hiện cuộc cách mạng "xanh" thông qua hai mũi nhọn: sản xuất thông minh và tối ưu hóa vật liệu.

Với hệ thống 3 nhà máy tiêu chuẩn Châu Âu, UNIBEN ứng dụng công nghệ Hotfill và CSD hiện đại từ Đức. Công nghệ tiên tiến không chỉ nâng cao năng suất vượt trội, mà còn giảm tiêu hao năng lượng, tiết kiệm nguyên vật liệu lên đến 30%. Đồng thời, hàm lượng tự động hóa cao giúp nâng cao độ chính xác trong vận hành, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định, đồng nhất.

UNIBEN tiên phong trong việc "giảm nhẹ" tác động lên hệ sinh thái. Từ năm 2023, mỗi bao bì sản phẩm Trà Mật Ong BONCHA đã được cắt giảm trung bình 2g nhựa tương đương khoảng 10% so với trước đây. Sáng kiến này đã giúp doanh nghiệp cắt giảm hàng trăm tấn nhựa mỗi năm.

Giảm lượng nhựa trong bao bì sản phẩm giúp giảm phát thải nhựa ra môi trường.

Ở mảng mì ăn liền, UNIBEN áp dụng máy đóng thùng tự động theo quy cách “Wrap around” cho tất cả các dây chuyền. Nhờ đó, mỗi thùng mì 3 Miền đã giảm trung bình gần 140g giấy, tương đương 32% so với trước, giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng ngàn tấn giấy. UNIBEN còn giảm 6% diện tích in ấn trên thùng mì, giúp hạn chế đáng kể lượng mực và dung môi mỗi năm.

Hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050, UNIBEN cam kết giảm 30% lượng nhựa và đạt 20% bao bì tái chế hoặc phân hủy sinh học vào năm 2030.

Quản trị dựa trên sự minh bạch và trách nhiệm

Một doanh nghiệp bền vững cần một hệ thống quản trị vững chắc. UNIBEN xây dựng niềm tin với khách hàng và đối tác thông qua sự minh bạch và các tiêu chuẩn quốc tế. UNIBEN duy trì hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn FSSC 22000 nhằm đảm bảo tính đồng nhất và an toàn tuyệt đối cho mọi sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng.

Lấy con người làm trung tâm, văn hóa doanh nghiệp tại đây được tạo nên dựa trên sự chính trực, kỷ luật và cởi mở giúp mỗi cá nhân tự tin phát huy tối đa năng lực, xây dựng một đội ngũ gắn kết và tận tâm.

Đại diện UNIBEN chia sẻ: "UNIBEN theo đuổi văn hóa cởi mở, thẳng thắn dựa trên tinh thần hợp tác, chính trực, kỷ luật. Chúng tôi mong muốn mỗi nhân viên tự tin phát huy tối đa năng lực, đóng góp vào sự phát triển chung của doanh nghiệp”.

Đồng hành cùng cộng đồng và thế hệ tương lai

Song song với các hoạt động sản xuất - kinh doanh, UNIBEN còn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua các chương trình cộng đồng ý nghĩa. Doanh nghiệp thường xuyên đồng hành cùng các sự kiện thể thao quy mô lớn như VnExpress Marathon, Run To Live, ... nhằm tiếp sức và truyền tải thông điệp sống khỏe, sống tích cực đến giới trẻ.

UNIBEN phối hợp với các trường Đại học triển khai chương trình tham quan nhà máy, tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận kiến thức thực tiễn, khuyến khích tinh thần học hỏi và góp phần định hướng nghề nghiệp cho các bạn trẻ.

UNIBEN nhận giải thưởng Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững 2025.

Trước diễn biến bất thường của thiên tai những năm qua, UNIBEN cũng tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, trao tặng hàng chục nghìn phần quà thiết yếu cho người dân tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề mỗi năm. Qua đó, doanh nghiệp chung tay sẻ chia khó khăn, lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần trách nhiệm với xã hội.

Những nỗ lực bền bỉ trong việc chuẩn hóa quy trình và trách nhiệm với môi trường đã giúp UNIBEN được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững năm 2025. Đây là cột mốc khẳng định năng lực quản trị vượt trội và cam kết theo đuổi các giá trị bền vững của doanh nghiệp.