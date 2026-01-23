Mua hàng trên Alibaba về Việt Nam, nguồn hàng thương mại cho thương nhân Việt

(VTC News) -

Vì sao Alibaba được doanh nghiệp Việt khai thác mạnh?

Thay vì phụ thuộc vào chợ đầu mối hay trung gian truyền thống, ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt chuyển sang Alibaba để tìm nguồn hàng quy mô lớn. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm kiểm soát chi phí và chủ động chuỗi cung ứng trong môi trường kinh doanh cạnh tranh cao.

Những lợi thế nổi bật khiến Alibaba luôn là lựa chọn hàng đầu:

Nguồn hàng sỉ ổn định, đa ngành: Phù hợp nhập số lượng lớn cho thương mại dài hạn

Giá cạnh tranh, dễ đàm phán: Làm việc trực tiếp với xưởng sản xuất

Đặt hàng theo yêu cầu (OEM/ODM): Tùy chỉnh mẫu mã, nhãn mác, phục vụ xây dựng thương hiệu riêng

Phù hợp nhập khẩu chính ngạch: Có hợp đồng, hóa đơn, chứng từ rõ ràng

Đây chính là lý do Alibaba trở thành “mỏ vàng” cho dân kinh doanh Việt Nam, đặc biệt là những ai muốn tạo lợi thế cạnh tranh về giá và mẫu mã.

Alibaba và xu hướng tìm nguồn hàng quy mô lớn của doanh nghiệp Việt.

Những rủi ro khi tự nhập hàng Alibaba về Việt Nam

Alibaba mang lại nhiều cơ hội về nguồn hàng và giá vốn, nhưng việc tự nhập hàng Alibaba chính ngạch về Việt Nam thực tế không hề dễ. Nhiều doanh nghiệp đã phải trả giá bằng chi phí và thời gian khi thiếu kinh nghiệm triển khai.

Các rủi ro thường gặp gồm:

Khó kiểm soát nhà cung cấp: Dễ gặp tình trạng giao sai mẫu, sai chất lượng hoặc chậm tiến độ.

Sai sót chứng từ – tắc hải quan: Chỉ cần thiếu hoặc sai invoice, CO, mã HS Code… hàng có thể bị giữ lại, phát sinh chi phí.

Chi phí phát sinh ngoài dự toán: Thuế, phí vận chuyển, lưu kho, phụ phí khiến giá vốn đội cao.Thanh toán và xử lý sự cố phức tạp: Doanh nghiệp tự làm thường thiếu đầu mối hỗ trợ khi xảy ra tranh chấp hoặc vấn đề pháp lý.

Chính những rào cản này khiến nhiều doanh nghiệp dù nhìn thấy tiềm năng từ Alibaba vẫn lựa chọn đơn vị logistics chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn và hiệu quả lâu dài.

Giang Huy Logistics – giải pháp nhập hàng Alibaba toàn diện

Nhận thấy những rủi ro khi tự nhập hàng Alibaba, ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt lựa chọn Giang Huy Logistics như một đối tác hậu cần chiến lược, thay vì tự xoay xở trong quy trình nhập khẩu phức tạp và nhiều biến số.

Giang Huy cung cấp giải pháp nhập hàng Alibaba trọn gói, kết hợp giữa năng lực nhân sự, công nghệ quản lý hiện đại và kinh nghiệm triển khai thực tế, giúp doanh nghiệp kiểm soát toàn bộ chuỗi nhập khẩu hiệu quả hơn.

Điểm mạnh nổi bật gồm:

Đội ngũ nhân sự chuyên sâu, am hiểu sourcing, đàm phán, chứng từ và thông quan, theo sát đơn hàng từ nhà cung cấp đến kho nhận.

Kinh nghiệm xử lý hàng nghìn đơn B2B mỗi tháng, đa dạng ngành hàng từ tiêu dùng đến máy móc, nguyên liệu.

Hệ thống tracking minh bạch, cập nhật trạng thái đơn hàng theo thời gian thực.

Ứng dụng Giang Huy Pro, nền tảng quản lý và theo dõi đơn Alibaba tập trung, tiện lợi cho doanh nghiệp.

Với Giang Huy, doanh nghiệp không chỉ nhập được hàng, mà còn nhập đúng – nhập an toàn – nhập hiệu quả và bền vững.

Giang Huy Pro - Ứng dụng mua hàng Trung Quốc “All in one”.

Quy trình nhập hàng Alibaba trọn gói tại Giang Huy Logistics

Để mỗi lô hàng Alibaba được xử lý đúng tiến độ và chuẩn pháp lý, Giang Huy Logistics xây dựng quy trình nhập khẩu khép kín, minh bạch và dễ theo dõi, phù hợp cho cả doanh nghiệp mới lẫn thương nhân nhập khẩu lâu năm.

Quy trình tiêu chuẩn gồm 5 bước:

Tiếp nhận nhu cầu & tư vấn giải pháp: Phân tích sản phẩm, mục đích nhập khẩu và đề xuất phương án nhập hàng Alibaba tối ưu về hình thức, chi phí.

Làm việc với nhà cung cấp Alibaba: Kiểm tra độ uy tín, hỗ trợ đàm phán giá, điều khoản và tiến độ sản xuất.

Chuẩn hóa chứng từ & khai báo hải quan: Xử lý hợp đồng, invoice, packing list, mã HS, CO/CQ… đảm bảo thông quan đúng luật.

Vận chuyển & theo dõi tracking: Hàng hóa đi theo tuyến tối ưu, cập nhật trạng thái liên tục trên hệ thống và Giang Huy Pro.

Giao hàng & hoàn tất đơn: Hàng về kho Việt Nam đúng hẹn, đầy đủ chứng từ, bàn giao rõ ràng cho doanh nghiệp.

Giang Huy Logistics cung cấp dịch vụ order Alibaba uy tín nhất hiện nay.

Nhờ quy trình này, doanh nghiệp có thể nhập hàng Alibaba về Việt Nam một cách chủ động, an toàn và tiết kiệm nguồn lực, trong khi vẫn tập trung tối đa cho hoạt động kinh doanh cốt lõi. Hãy để Giang Huy Logistics giúp bạn mở cánh cửa nhập hàng Alibaba an toàn – nhanh chóng – lợi nhuận cao.