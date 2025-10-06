Vàng thế giới vượt 3.900 USD/ounce, trong nước chạm 140 triệu đồng/lượng

(VTC News) -

Cuối giờ chiều nay, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở ngưỡng 138,1 - 140,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở ngưỡng 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng thế giới hiện được niêm yết trên Kitco ở mức 3.944 USD/ounce, tăng 60 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng trong nước tăng mạnh do giá thế giới đạt đỉnh kỷ lục mới. Giá vàng thế giới tăng cao khi tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ khiến thị trường thiếu dữ liệu kinh tế quan trọng, làm dấy lên làn sóng bán tháo đồng USD và chuyển sang tài sản trú ẩn an toàn.

Nhà phân tích Edward Meir (Marex) cho biết: “Khi chính phủ đóng cửa, tâm lý đối với Mỹ thường tiêu cực và cả đồng USD lẫn chứng khoán Mỹ đều chịu thiệt hại”.

Giá vàng trong nước hôm nay đạt kỷ lục mới. (Ảnh: Minh Đức).

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 45%, trở thành một trong những tài sản sinh lời mạnh nhất của thị trường toàn cầu. Kim loại quý này hiện chỉ còn cách ngưỡng 4.000 USD/ounce một khoảng ngắn.

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Aakash Doshi, Trưởng bộ phận Chiến lược Vàng tại State Street Investment Management từng cho biết, việc giá vàng đạt mức 4.000 USD/ounce chỉ là vấn đề thời gian, khi nhu cầu đầu tư đã trở thành yếu tố chính hỗ trợ giá vàng ở mức cao kỷ lục hiện nay.

Dự đoán về giá vàng thời gian tới, ông Eugenia Mykuliak - Nhà sáng lập, Giám đốc Điều hành của B2PRIME Group - cho rằng mặc dù việc đóng cửa chính phủ Mỹ đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư nhưng bức tranh kinh tế đang bị định hình bởi các yếu tố cấu trúc - bất ổn tiền tệ, căng thẳng tài khóa và khẩu vị rủi ro toàn cầu. Đây mới chính là các yếu tố đang chi phối giá vàng trong cả ngắn, trung và dài hạn.

Các ngân hàng lớn trên thế giới đều đưa ra dự báo lạc quan về triển vọng vàng. HSBC dự đoán giá vàng sẽ vượt 4.000 USD/ounce trong ngắn hạn, được thúc đẩy bởi rủi ro địa chính trị, bất ổn tài chính và những tranh cãi liên quan đến tính độc lập của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Theo ngân hàng này, nhu cầu mua vàng từ khu vực chính thức và các tổ chức đầu tư sẽ duy trì ở mức cao, qua đó tiếp tục hỗ trợ đà tăng cho kim loại quý đến năm 2026.

Tuy vậy, HSBC cũng lưu ý rằng nếu Fed cắt giảm lãi suất ít hơn so với kỳ vọng, đà tăng giá vàng có thể chậm lại. Đây là yếu tố thị trường cần theo dõi trong giai đoạn cuối năm.

Ông Michael Brown, chuyên gia cao cấp tại Pepperstone cũng cho rằng, việc nhà đầu tư tạm nghỉ chốt lời là điều dễ hiểu sau cú bứt phá từ tháng 8. Song ông khẳng định: “Đợt tăng này chưa kết thúc - các nhịp giảm sẽ tiếp tục được mua vào. Mốc 4.000 USD vẫn là mục tiêu hợp lý trong trung hạn, có thể nhờ bất ổn địa chính trị hoặc nhu cầu vàng vật chất bền vững”.