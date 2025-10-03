Giá vàng hôm nay 3/10: Ít biến động 

(VTC News) -

Giá vàng thế giới ít biến động trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đã bước sang ngày thứ hai của tình trạng đóng cửa và chính quyền Trump đang nâng cao mức độ căng thẳng bằng cách đình chỉ khoản tài trợ cơ sở hạ tầng trị giá 18 tỷ USD và phát tín hiệu sẵn sàng sa thải hàng ngàn nhân viên Liên bang.

Nhà phân tích Edward Meir (Marex) cho biết: “Khi chính phủ đóng cửa, tâm lý đối với Mỹ thường tiêu cực và cả đồng USD lẫn chứng khoán Mỹ đều chịu thiệt hại”.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 45%, trở thành một trong những tài sản sinh lời mạnh nhất của thị trường toàn cầu. Kim loại quý màu vàng hiện chỉ còn cách ngưỡng 4.000 USD/ounce một khoảng ngắn.

Giá vàng hôm nay ít biến động. (Ảnh: Kitco).

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Aakash Doshi, Trưởng bộ phận Chiến lược Vàng tại State Street Investment Management cho biết, việc giá vàng đạt mức 4.000 USD/ounce chỉ là vấn đề thời gian, khi nhu cầu đầu tư đã trở thành yếu tố chính hỗ trợ giá vàng ở mức cao kỷ lục hiện nay.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 3/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 136 - 138 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 400.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 132 - 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.856 USD/ounce, giảm 06 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.857 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

BMO Capital Markets cũng vừa công bố báo cáo, nâng mạnh dự báo giá vàng quý IV/2025 lên trung bình 3.900 USD/ounce, cao hơn 8% so với dự báo trước. Ngân hàng này còn cho rằng đà tăng chưa dừng lại, với triển vọng giá vàng vượt 4.000 USD/ounce vào năm 2026, thậm chí trung bình cả năm có thể đạt 4.400 USD/ounce.

Hiện tại, các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo việc làm của Mỹ sẽ được công bố trong thời gian tới, để có thêm thông tin về tình hình “sức khỏe” của nền kinh tế Mỹ.

Ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định: “Đồng USD yếu đi, dữ liệu lao động kém tích cực và tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ đã tạo động lực cho nhà đầu tư tăng mua vàng như một kênh trú ẩn an toàn”.

Thực tế, công cụ FedWatch của CME cho thấy các nhà giao dịch gần như chắc chắn Fed sẽ hạ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản ngay trong tháng này. Trong môi trường lãi suất thấp, vàng vốn không sinh lãi lại càng trở nên hấp dẫn.