Giá vàng hôm nay 4/10: Thế giới tăng mạnh

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng và tiến gần mức kỷ lục, đánh dấu tuần tăng thứ bảy liên tiếp nhờ lo ngại khủng hoảng ngân sách Mỹ và kỳ vọng cắt giảm lãi suất.

“Tôi cho rằng càng kéo dài tình trạng đóng cửa chính phủ, thị trường vàng càng được hưởng lợi. Nếu cuối tuần bất ngờ đạt được thỏa thuận mở cửa trở lại, đó có thể là yếu tố tiêu cực cho vàng”, Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cao cấp tại Kitco Metals, nhận định.

Thượng viện Mỹ dự kiến bỏ phiếu về hai kế hoạch cạnh tranh giữa phe Dân chủ và Cộng hòa nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa đã bước sang ngày thứ ba, song chưa có dấu hiệu kế hoạch nào đủ phiếu thông qua.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp quan trọng của Mỹ dự kiến công bố ngày thứ 6 đã bị hoãn lại. Nhà đầu tư thay vào đó dựa vào các chỉ báo khác, cho thấy thị trường lao động hạ nhiệt, từ đó duy trì kỳ vọng Fed sắp hạ lãi suất.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 4/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 135,8 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 132 - 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.879,76 USD/ounce, tăng 10 USD/ounce so với hôm qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.857 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp quan trọng của Mỹ, ban đầu được lên lịch vào thứ Sáu, đã bị hoãn lại, buộc các nhà đầu tư phải chuyển sang các chỉ số khác cho thấy thị trường lao động đang nguội lạnh và thúc đẩy kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà đầu tư ước tính có 98% khả năng lãi suất sẽ giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 10 và 90% khả năng lãi suất sẽ giảm tương tự vào tháng 12.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay giảm nhẹ. (Ảnh minh hoạ).

Các ngân hàng lớn trên thế giới dự đoán, giá vàng sẽ vượt mốc 4.000 USD/ounce trong tương lai. Ngân hàng UBS dự kiến giá vàng sẽ tăng lên 4.200 USD/ounce trong những tháng tới, ước tính rằng "chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng đang giảm nhờ lãi suất thực tế tại Mỹ giảm, trong khi kỳ vọng về sự suy yếu rộng rãi của đồng USD là một động lực khác thúc đẩy giá vàng".

Trong khi đó, Ngân hàng HSBC tin rằng giá vàng có thể tăng lên hơn 4.000 USD/ounce trong ngắn hạn, do rủi ro địa chính trị, bất ổn tài chính và mối đe dọa đến tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Ngân hàng này cho biết: "Đà tăng giá của vàng có thể tiếp tục vào năm 2026, được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào của khu vực chính thức; nhu cầu của các tổ chức đối với vàng như một công cụ đa dạng hóa dự kiến sẽ vẫn mạnh".

Vàng là kênh trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn, thường được hưởng lợi khi lãi suất thấp, và giá kim loại quý này đã tăng hơn 47% từ đầu năm đến nay.

Ngân hàng UBS trong một báo cáo nhận định vàng có thể tiến tới 4.200 USD/ounce trong vài tháng tới, nhờ chi phí cơ hội nắm giữ vàng giảm khi lãi suất thực tại Mỹ đi xuống, trong khi kỳ vọng đồng USD còn suy yếu thêm tiếp tục tạo lực đẩy cho vàng.