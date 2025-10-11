(VTC News) -

Tối 10/10, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long. Dự Lễ khai mạc có Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình.

Cùng dự có lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội; đại diện các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Sự kiện có sự tham dự của đông đảo người dân, du khách quốc tế…

Văn hoá là "sợi tơ hồng" kết nối các quốc gia

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định văn hóa là "sợi tơ hồng" kết nối giữa con người với con người, kết nối các quốc gia, kết nối thế giới; văn hóa không có biên giới.

Đánh giá Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất năm 2025 là sự kiện mang ý nghĩa kết nối giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc trên thế giới, Thủ tướng bày tỏ lời cảm ơn tới sự hiện diện của các đại biểu, đồng thời cho rằng, dù “vạn sự khởi đầu nan”, song các bên liên quan đã nỗ lực lớn trong công tác tổ chức, qua đó mang đến niềm vui và cơ hội giao lưu, thưởng thức văn hóa giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khai mạc.

Thủ tướng cho biết, hiện Việt Nam đang trải qua đợt thiên tai “bão chồng bão, lũ chồng lũ”, chỉ trong quý III vừa qua, Việt Nam đã phải hứng chịu 8 cơn bão, riêng tháng 9 hứng chịu 4 cơn bão. Một bộ phận người dân đang phải vật lộn với những khó khăn do thiên tai gây ra.

Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc nhất đến những địa phương, gia đình có mất mát, thiệt hại về người và tài sản; đồng thời kêu gọi sự đóng góp, chung tay, chia sẻ của đồng bào cả nước, bạn bè quốc tế đối với những người đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Thủ tướng cho biết thêm, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người anh hùng dân tộc vĩ đại, Danh nhân văn hóa thế giới của Việt Nam đã chỉ rõ “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Đảng Cộng sản Việt Nam xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh, văn hóa có tính khoa học, tính dân tộc và tính đại chúng.

Hiện nay, Việt Nam đang tiếp tục cụ thể hóa đường lối văn hóa này của Đảng Cộng sản Việt Nam để văn hóa thực sự là sức mạnh nội sinh, kết nối giữa con người với con người, kết nối các nền kinh tế; đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, góp phần quốc tế hóa văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam ra với bạn bè quốc tế và dân tộc hóa văn minh của thế giới vào Việt Nam.

Thủ tướng cho rằng, nếu thực hiện được điều này, nhân dân Việt Nam sẽ có cơ hội thụ hưởng sâu rộng hơn các giá trị văn hóa dân tộc và văn minh thế giới. Ông bày tỏ mong muốn các bộ, ngành, địa phương và đặc biệt là các quốc gia, đối tác quốc tế tiếp tục đồng hành, hưởng ứng Lễ hội Văn hóa Thế giới được Việt Nam tổ chức hằng năm, để sự kiện này thực sự trở thành nhịp cầu giao lưu, gắn kết văn hóa toàn cầu vì hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Thủ tướng trân trọng cảm ơn bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm đã có ý tưởng rất tốt đẹp về Lễ hội Văn hoá thế giới; cảm ơn các bộ, ngành, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam đã góp phần tổ chức lễ hội.

Đồng thời, Thủ tướng cũng đánh giá cao chương trình đã thể hiện đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, trong đó có văn hóa sẻ chia, văn hóa giúp đỡ nhau với tình dân tộc, nghĩa đồng bào; góp phần chia sẻ, gửi gắm tình cảm bằng nhiều hình thức khác nhau tới đồng bào đang chịu hậu quả của biến đổi khí hậu, trong đó có các cơn bão và đợt mưa lũ hiện nay.

"Chúng ta sẽ tiếp tục phát huy vai trò của văn hóa là sức mạnh nội sinh, đồng thời là sức mạnh liên kết, sức mạnh đoàn kết quốc tế, cùng nhau sẻ chia trước thiên tai, hậu quả của biến đổi khí hậu vốn mang tính toàn dân, toàn diện và toàn cầu, đòi hỏi phải có sự đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương và giúp đỡ lẫn nhau, trong đó có sợi dây văn hóa", Thủ tướng phát biểu.

Khi văn hóa kết nối thì nhân loại sẽ đoàn kết

Tại lễ khai mạc, ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc - UNESCO tại Việt Nam nhận định Hà Nội từ lâu đã là cầu nối giữa các nền văn hóa, là một thành phố nơi giá trị truyền thống giao thoa với sự sáng tạo.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu.

Theo ông Jonathan Wallace Baker, với chủ đề Chung tay cùng đồng bào vùng lũ, lễ hội cho thấy văn hoá không chỉ tôn vinh vẻ đẹp và sự sáng tạo, mà còn là nguồn cảm hứng cho lòng trắc ẩn, sự phục hồi và tình đoàn kết. Lễ hội lần này tạo dấu ấn không chỉ bởi sắc màu và những màn trình diễn, mà còn bởi thông điệp khi văn hoá kết nối thì nhân loại sẽ đoàn kết.

"Hãy để lễ hội này được ghi nhớ không chỉ bởi sắc màu và những màn trình diễn mà còn bởi thông điệp: Khi văn hóa kết nối thì nhân loại sẽ đoàn kết. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một tương lai mà ở đó văn hóa truyền cảm hứng cho sự đoàn kết và kiên cường trước nghịch cảnh ngay tại chính TP Hà Nội này và trên toàn thế giới", Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh.

Đêm khai mạc lan tỏa thông điệp hữu nghị, đoàn kết và hòa bình.

Sau phần lễ, trong không gian linh thiêng của Hoàng Thành Thăng Long, chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất đã chính thức diễn ra, mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa kéo dài 3 ngày với nhiều sắc màu hội tụ.

Sự kiện thu hút đông đảo khán giả và du khách quốc tế, mang đến không khí lễ hội rộn ràng, sôi động nhưng vẫn thấm đẫm tinh thần giao lưu, hữu nghị giữa các quốc gia.