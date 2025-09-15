Văn hóa Việt trở thành chất liệu vàng giúp ngành quảng cáo vươn tầm quốc tế

(VTC News) -

Diễn đàn Hướng nghiệp Ngành Quảng cáo sáng tạo Việt Nam với chủ đề “Quảng cáo sáng tạo trên nền tảng văn hoá và công nghệ của thế hệ mới” vừa diễn ra tại TP.HCM, quy tụ hơn 1.000 sinh viên, hàng trăm chuyên gia, hơn 30 doanh nghiệp và nghệ sĩ.

Được tổ chức trong khuôn khổ Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2025, diễn đàn đã mở ra một không gian thảo luận sôi nổi. Ông Cao Văn Chóng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chia sẻ, sự giao thoa giữa công nghệ số và bản sắc văn hóa dân tộc đang tạo nên những bước tiến vượt bậc.

Quảng cáo không chỉ đơn thuần là công cụ truyền thông mà còn là nhịp cầu kết nối giá trị và góp phần xây dựng ngành công nghiệp văn hóa, một trong những trụ cột kinh tế sáng tạo của thành phố.

Ông Cao Văn Chóng - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM phát biểu tại sự kiện.

Mở đầu phiên chia sẻ, bà Nguyễn Thanh Giang - Tổng Giám đốc The Purpose Group nhấn mạnh: “Văn hoá không chỉ là ký ức hay truyền thống, mà là nguồn lực sáng tạo vô tận. Đó là mảnh đất nuôi dưỡng cảm hứng, giúp mỗi ý tưởng quảng cáo mang hơi thở riêng, vừa gần gũi vừa khác biệt".

Theo bà Giang, trong bối cảnh toàn cầu hoá, văn hoá trở thành yếu tố định vị để thương hiệu không bị hoà lẫn. Quảng cáo không chỉ truyền tải thông điệp thương mại, mà còn là kênh để kể câu chuyện văn hoá Việt ra thế giới. Bà khẳng định: “Truyền thống cung cấp chất liệu, hiện đại mang đến công cụ lan tỏa. Khi biết khai thác văn hoá với niềm tự hào và trách nhiệm, sáng tạo Việt Nam vừa giữ được cái hồn dân tộc, vừa vươn tới tầm vóc quốc tế".

Tiếp nối, ông Nguyễn Tiến Huy - Tổng Giám đốc Pencil Group mang đến góc nhìn truyền cảm hứng về hành trình “kết bạn với công nghệ”. Ông cho rằng, trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ số không chỉ là phương tiện hỗ trợ, mà còn là “đòn bẩy” để ý tưởng Việt bứt phá về quy mô, tốc độ và khả năng tiếp cận.

Ông Huy chia sẻ: “Nếu chỉ dừng lại ở cách làm sáng tạo truyền thống, chúng ta sẽ bị giới hạn. Công nghệ, đặc biệt là AI, mở ra cánh cửa để ý tưởng Việt Nam được nhân rộng, kết nối và chạm đến công chúng toàn cầu".

Tại Pencil Group, công nghệ được tích hợp vào từng khâu từ phân tích dữ liệu, tối ưu hóa chiến dịch truyền thông, đến thử nghiệm các nền tảng tương tác mới. Dù thừa nhận khó khăn về nhân lực, bản quyền và chi phí, ông Huy nhấn mạnh: “Trong thách thức luôn có cơ hội. Chỉ khi dám thử, dám sai và dám điều chỉnh, chúng ta mới đặt ra được chuẩn mực mới cho sáng tạo".

Nhóm DTAP chia sẻ tại diễn đàn Hướng nghiệp Ngành Quảng cáo sáng tạo Việt Nam.

Trong phần toạ đàm dưới sự dẫn dắt của Nhà báo Khổng Loan - nguyên Phó Thư ký tòa soạn Forbes Vietnam, các diễn giả đã cùng nhau phân tích mối quan hệ giữa văn hoá và sáng tạo.

Nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh – Chủ tịch Quỹ Hoà bình và Phát triển TP HCM khẳng định: “Văn hoá không phải là ‘nice to have’ mà là ‘must have’. Đó là hành trang để các bạn trẻ bước ra thế giới với sự tự tin và bản sắc riêng".

“Trong sự cô đơn nhất, thứ không ai có thể lấy đi của bạn chính là văn hoá. Văn hoá sẽ đồng hành với các bạn trên mọi hành trình, dù là ngoại giao, nghệ thuật hay quảng cáo sáng tạo", bà Tôn Nữ Thị Ninh nói.

Chia sẻ về yếu tố văn hóa trong quảng cáo, Nhà báo - Đạo diễn Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam nhấn mạnh: quảng cáo muốn bền vững cần có cảm xúc và tâm hồn, mà điều này chỉ có thể bắt nguồn từ nền tảng văn hoá. Ông cảnh báo, trong kỷ nguyên số, nếu thiếu văn hoá, sáng tạo dễ trở nên nông cạn và khó tạo giá trị lâu dài.

Theo ông Nguyễn Trường Sơn, trong kỷ nguyên chuyển đổi số, mỗi người đều có thể trở thành một nhà quảng cáo, và đều có thể tạo ra các tác phẩm quảng cáo chất lượng, đây là cơ hội cũng như là thách thức cho các bạn trẻ trong tương lai để kết hợp yếu tố văn hóa vào quảng cáo.

Trong khi đó, các thành viên của nhóm nhạc DTAP cho biết, nhiều ca khúc mà nhóm sáng tác trong nhiều năm qua đã được lồng ghép yếu tố văn hóa Việt Nam. Đơn cử như MV Để mị nói cho mà nghe do ca sĩ Hoàng Thùy Linh trình bày.

Giai điệu bài hát là sự pha trộn giữa dance-pop sôi động với chất liệu dân gian Tây Bắc. Những âm thanh đặc trưng như tiếng khèn, nhịp trống và các giai điệu dân ca được lồng ghép một cách tinh tế, tạo nên sự hòa quyện giữa yếu tố truyền thống và hiện đại.

Theo đại diện nhóm DTAP, các thành viên của nhóm khi sáng tác bài hát này đã phải tham khảo rất nhiều tài liệu về văn hóa, âm nhạc, tập quán của người dân vùng Tây Bắc, nhằm giúp bài hát bám sát với văn hóa vùng, thay vì những giai điệu hiện đại phổ thông.

DTAP đứng sau thành công của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Song song với phiên thảo luận, sinh viên và khách tham dự còn được khám phá Innovation Hub, nơi trưng bày các giải pháp truyền thông ứng dụng thực tế ảo (VR), trí tuệ nhân tạo, cùng các nền tảng đa phương tiện. Hơn 30 gian hàng quảng cáo sáng tạo và 100 cơ hội việc làm được giới thiệu, mang đến cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và thế hệ trẻ đam mê sáng tạo.

Diễn đàn Hướng nghiệp Ngành Quảng cáo sáng tạo Việt Nam với chủ đề “Quảng cáo sáng tạo trên nền tảng văn hoá và công nghệ của thế hệ mới” không chỉ là nơi trao đổi ý tưởng, mà còn là hoạt động trọng điểm nằm trong chuỗi sự kiện của Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2025.

Sự kiện lần này không chỉ là cầu nối giữa các thế hệ mà còn khẳng định một xu hướng tất yếu: Văn hóa Việt Nam đang là chất liệu vàng để quảng cáo bứt phá, vươn tầm quốc tế.