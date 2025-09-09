Văn hóa Việt rực rỡ tại xứ sở Mặt trời mọc

(VTC News) -

Sáng 9/9, tại Triển lãm Thế giới EXPO Osaka, Kansai (Nhật Bản) diễn ra sự kiện đặc biệt: Ngày Quốc gia Việt Nam với nhiều hoạt động đặc sắc, giới thiệu bản sắc văn hóa, khẳng định khát vọng phát triển đất nước của Việt Nam.

Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng với đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan.

Ngày Quốc gia là sự kiện cấp cao nhất của mỗi quốc gia tại EXPO, thể hiện sự hiện diện quốc gia, tăng cường giao lưu chính trị, văn hóa và thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long và Công chúa Tsuguko cùng các đại biểu Việt Nam - Nhật Bản tại buổi lễ. (Ảnh: Báo Chính phủ).

Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025 là dịp đặc biệt để giới thiệu một cách toàn diện về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Sự kiện càng thêm ý nghĩa đặc biệt khi chúng ta vừa Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc cùng các hoạt động quảng bá, giao lưu sẽ được tổ chức, nhằm mang đến cho khách tham quan những trải nghiệm sống động, sâu sắc và đáng nhớ. Một không gian mang đậm bản sắc văn hóa, thể hiện tiềm năng và tinh thần hội nhập của Việt Nam sẽ được mở ra tại sự kiện triển lãm quy mô nhất thế giới.

Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức và vận hành, với diện tích 300m2.

Không gian triển lãm được chia thành ba khu vực chính gồm truyền thống, hiện đại và tương lai, vừa tôn vinh di sản văn hóa, vừa phản ánh khát vọng phát triển bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Từ khi mở cửa đến nay, Nhà triển lãm Việt Nam đã đón khoảng 700.000 lượt khách, trong đó có những ngày đón lượng du khách kỷ lục lên đến hơn 12.500 người. Các chương trình biểu diễn, giao lưu văn hóa trong khuôn khổ triển lãm Expo cùng sự hợp tác với nhiều quốc gia khác, đã góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè năm châu. Sự kiện cũng tạo ra cơ hội lớn để quảng bá đất nước, thu hút đầu tư, mở rộng giao lưu văn hóa và du lịch.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ngày Quốc gia Việt Nam cũng mang đến một không gian văn hóa đa sắc màu, kết nối chính trị, văn hóa và kinh tế song phương.

Tại lễ khai mạc, nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc như diễu hành cổ phục, trình diễn nhạc dân tộc, quan họ, võ thuật, rối nước… do các nghệ sĩ hàng đầu từ các nhà hát nghệ thuật của Việt Nam cùng các nghệ nhân đến từ Bắc Ninh và Gia Lai biểu diễn, đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với quan khách.

Với nhiều hoạt động ý nghĩa, mang đậm nét văn hóa và bản sắc dân tộc, Ngày Quốc gia Việt Nam tại Expo Osaka 2025 không chỉ lan tỏa thông điệp về một Việt Nam giàu truyền thống và yêu hòa bình, mà còn khẳng định vị thế của một quốc gia năng động, sáng tạo, sẵn sàng đồng hành cùng Nhật Bản và bạn bè quốc tế trên con đường phát triển thịnh vượng.